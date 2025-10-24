「ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム」より 「ブースターパック Anniversary 2026」の収録内容や新商品の情報を一挙公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム（以下ラブカ）」から、2月28日(土)に一般発売される「ブースターパック Anniversary 2026」の収録内容を初公開いたしました。さらに、「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」、「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の発売が決定したことをご報告いたします。

「ブースターパック Anniversary 2026」注目の収録内容を一挙公開！

ラブライブ！シリーズ15周年とラブカ1周年を記念した特別なブースターパック「ブースターパック Anniversary 2026」の発売が決定！

「ブースターパック Anniversary 2026」には μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブのメンバーのカードが収録され、さらに、A-RISE、Saint Snow、Sunny Passionなどライバルユニットも登場します！

■収録テキスト数がパワーアップ！

「ブースターパック Anniversary 2026」では、新規テキスト数が135種類にパワーアップ！

従来のブースターパックでは、3作品のメンバー×2種の新規テキストを収録していましたが、本商品は「5作品のメンバー×2種」とライブカードを合わせた、ラブカ史上最大規模となる135種の新規テキストを収録いたします！

■新規描きおろしイラストが67種以上！

SEC(シークレット)仕様の描きおろしイラスト18種に加え、新レアリティAR(アニバーサリーレア)としてラブカ感謝祭の描きおろしイラスト49種を収録！

■注目度の高いカードの再録を実施！

ラブカのキャッチコピー「みんなでつくるカードゲーム」の一環として、再録カードをユーザーアンケートで決定いたします！

スタートデッキやPRカードを含めた既存カードの中から上位15位までに選ばれたカード全てを再録！

さらに、再録に選ばれたカードは新レアリティRM(リターンメンバー)として、イラスト違い&箔押し仕様の特別デザインで収録されます！

再録カードは1ボックスに1枚での封入を予定しております。

■新規レアリティAR(アニバーサリーレア)が登場！

ラブライブ！シリーズ15周年とラブカ1周年を記念した新規描きおろしイラスト49種を収録！

AR(アニバーサリーレア)は、上記の描きおろしイラストに加え、15周年記念ロゴを使用した特別箔押し仕様となっています！

■新規レアリティSECL(シークレットライブ)が登場！

「SEC(シークレット)」「SECE(シークレットエネルギー)」に続き、ライブカードでも箔押し加工レアリティ「SECL(シークレットライブ)」を収録いたします！

SECL(シークレットライブ)は描きおろしイラストを使用し、さらに歌詞の一部を箔押しした特別加工で実装予定！

■初版限定で出現率2倍の特別仕様に!!

初版限定で、1パック5枚すべてがLLE（ラブライブ！エネルギー）のパックの出現率が2倍になります！！

■新規レアリティRE(リターンエネルギー)について

歴代ブースターパックのパッケージイラストを使用した、箔押し加工のエネルギーカードを収録！

■ライバルユニット初のメンバーカードを収録！

「A-RISE」「Saint Snow」「Sunny Passion」3ユニットのメンバーカードを初収録！

さらに、通常レアリティに加え魔法少女風衣装の描きおろしイラストを使用したP+(パラレルプラス)での箔押しカードも収録！

「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報

発売日：2月28日(土)

希望小売価格：

1パック 5枚入り 500円（税込）

1ボックス 10パック入り 5,005円（税込）

3枚は必ずキラキラカードが封入！

▼「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/anniversary2026

「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」発売決定！

「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」、「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が2月28日(土)に一般発売されることが決定いたしました！

すでにデッキ構築済みの商品のため、これをゲットすればすぐにラブカ対戦が始められます！

★「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」商品情報

発売日：2月28日(土)

希望小売価格：2,000円(税込)

■商品内容

・構築済みデッキ 60枚

・エネルギーカード 12枚

・紙製プレイマット/クイックマニュアル 1枚

・パラレルカード（全9種） 2枚

▼「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/sd04llss

★「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」商品情報

発売日：2月28日(土)

希望小売価格：2,000円(税込)

■商品内容

・構築済みデッキ 60枚

・エネルギーカード 12枚

・紙製プレイマット/クイックマニュアル 1枚

・パラレルカード（全8種） 2枚

▼「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/sd05llhs



「ブースターパック Anniversary 2026」「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」がラブカ感謝祭にて先行販売！

2月21日(土)・22(日)にベルサール秋葉原、アキバ・スクエアにて開催される、ラブライブ！シリーズ15周年、そしてラブカ1周年をお祝いするイベント「ラブカ感謝祭」にて「ブースターパック Anniversary 2026」、「スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!」、「スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の先行販売を実施いたします。

一足早く最新商品をゲットできるチャンスをお見逃しなく！

★「ラブカ感謝祭」概要

開催期間：2026年2月21日(土)・22日(日)

場所：ベルサール秋葉原、アキバ・スクエア

入場無料

▼ラブカ感謝祭公式サイト

https://lloc-fes.llofficial-cardgame.com/anv/

どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！

その他ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式 X にて詳細をご確認ください。

引き続きラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X

https://x.com/LL_cardgame

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームとは

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム、通称ラブカは好きなメンバーを集めて遊べる1対1の対戦カードゲームです。

メンバーの力をあわせてライブで3回勝利する事を目指しましょう！

ラブライブ！シリーズについて

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いた TV アニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

《シリーズ最新情報》

2025年11月7日には映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2 章』の公開を予定。『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の完全新作 3Dアニメーション映画の制作も決定しています。そして、2025年6月30日にラブライブ！シリーズは記念すべき15周年を迎えました。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X

https://x.com/LL_cardgame

▼ラブライブ！シリーズ 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp

▼ラブライブ！シリーズ 公式X

https://x.com/LoveLive_staff

▼ラブライブ！シリーズ 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@lovelive_official

▼ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/lovelive_series

▼Liella!公式X

https://x.com/Liella_PLSP

▼虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会公式X

https://x.com/Nijigaku_movie

▼蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式X

https://x.com/hasunosora_SIC

▼イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD公式X

https://x.com/ikizulive_staff

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)Bushiroad

