このところよく報道されている「診療報酬」という言葉を皆さんはご存じでしょうか？聞いたことはあっても何のことか分からず、「報酬」という言葉から、「診療報酬＝医師の収入」と誤解されている方も多いのではないでしょうか。

そんな状況を改善し、「診療報酬」について正しく知ってもらうことを目的として、日本医師会（会長：松本吉郎）はこのほどショート動画「にちいくんと考えよう！日本の医療２.診療報酬って何だろう？？」「にちいくんと考えよう！日本の医療３.診療報酬ってどうやって決められているの？」の２本を制作し、10月24日に公式YouTubeチャンネルで公開しました。

「にちいくんと考えよう！日本の医療２.診療報酬って何だろう？？」は、「にちいくんと考えよう！日本の医療」シリーズの第２弾として制作したものです。

診療報酬とはどんなもので、医療機関はどのように使っているのかを説明するとともに、国がその価格を決めているため、いくら経営が厳しくても医療機関はその価格を勝手に引き上げることはできないことに理解を求めるものとなっています。

第2弾の動画はこちらから :https://www.youtube.com/shorts/AGiohMw9q2M

一方、「にちいくんと考えよう！日本の医療３.診療報酬ってどうやって決められているの？」は、「にちいくんと考えよう！日本の医療」シリーズの第３弾として制作したものです。

第２弾と同じく診療報酬をテーマとして取り上げ、診療報酬はどのように決められているのかを解説した上で、(1)長年の医療費抑制策により診療報酬が低く抑えられてきたことなどによって、医療機関の経営は現在、厳しい状況にあること、（2）このままでは地域医療が崩壊してしまうため、「次期診療報改定の大幅アップ」「補助金、期中改定による緊急措置」が必要なこと―を訴えるものとなっています。

第3弾の動画はこちらから :https://www.youtube.com/shorts/eBeNc4G80ik

日本医師会では、「ショート動画であるため、2本とも１分余りと短いものになっています。2本の動画を合わせてご覧いただくことで、診療報酬について正しく知るばかりでなく、その引き上げの必要性についてもご理解いただければありがたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

