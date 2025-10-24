CoderDojo ¤Î¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÏ°è¤Î Well-Being »ØÉ¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¸³è»Ø¿ô¤ËºÎÍÑ
¿Þ: CoderDojo Japan ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤Î£±¤Ä¡Ö³«ºÅ²ó¿ô¤Î¿ä°Ü¡×¤«¤é°úÍÑ https://coderdojo.jp/stats
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CoderDojo Japan ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸·×¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Á´¹ñ¤Ë200°Ê¾å¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Æ»¾ì¡ÖCoderDojo¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊWell-Being¡Ë»ØÉ¸(https://well-being.digital.go.jp/)¤Î£±¤Ä¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¸³è»Ø¿ô¡×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊWell-Being¡Ë»ØÉ¸¤ÎÍø³èÍÑ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤è¤ê°úÍÑ¡Ê½Ð½ê¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¡Ë¢¨ ÀÖÏÈ¤ÈÌð°õ¤Ï CoderDojo Japan ¤Ë¤è¤ëÃí¼á
¢£ ÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊWell-Being¡Ë»ØÉ¸¤È¡¢CoderDojo ¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊWell-Being¡Ë»ØÉ¸¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö https://well-being.digital.go.jp ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ Well-Being Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¼ç´Ñ¥Çー¥¿¤ª¤è¤ÓÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ÎµÒ´Ñ¥Çー¥¿¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¼ç´Ñ¤ÈµÒ´Ñ¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÃÏ°è¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Æ±»ØÉ¸¤ò¹½À®¤¹¤ëÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ÎµÒ´Ñ¥Çー¥¿¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢CoderDojo Japan ¤¬½¸·×¡¦¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=sGoJdKqCLoI ]
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊWell-Being¡Ë»ØÉ¸¤Î¾Ò²ðÆ°²è (°úÍÑ¸µ(https://well-being.digital.go.jp/news/27))
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î CoderDojo ¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤ÎºÎÍÑ¡¦Íø³èÍÑ¤ËºÝ¤·¡¢CoderDojo ¤Î²áµî¥Çー¥¿¤âÁÌ¤Ã¤Æ»²¾È¡¦³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºÇ¿·¥Çー¥¿¤Î¤ß¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤ÇËèÇ¯¥Çー¥¿¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢µ¡³£²ÄÆÉ¤Ê¥Çー¥¿·Á¼°¡ÊCSV¡¢JSON ¤Ê¤É¡Ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê²áµî¥Çー¥¿¤âµ¡³£²ÄÆÉ¤Ê¥Çー¥¿·Á¼°¤Ç»²¾È¡¦³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ: 2017Ç¯¤Î CoderDojo ¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤òµ¡³£²ÄÆÉ¤Ê¥Çー¥¿·Á¼°¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ëÍÍ»Ò: https://coderdojo.jp/dojos
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CoderDojo Japan ¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤È¶¨ÎÏ¡¦Ï¢·È¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë200¥õ½ê°Ê¾å¤¢¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍø³èÆ°¡ÖCoderDojo¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ CoderDojo ¤È¤Ï
CoderDojo ¤Ï¡¢¼ç¤Ë7～17ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Æ»¾ì¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍø³èÆ°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï200¥ö½ê°Ê¾å¤ÎÆ»¾ì¤¬³ÆÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´Þ¤àÀ¤³¦Ãæ¤Î CoderDojo ¤òÃÏ¿Þ¤«¤éÃµ¤»¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖDojoMap¡×¤Î²èÌÌ https://map.coderdojo.jp/
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏËèÇ¯1,200²ó°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ(https://coderdojo.jp/events)¤µ¤ì¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤Ï¥×¥í¥°¥é¥Þー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢³ØÀ¸¤ä¶µ°÷¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊý¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë Scratch ¤ä micro:bit¡¢Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤(https://coderdojo.jp/stats#tag)¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬ CoderDojo ¤ÎÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=HQhIjnrF6mQ ]
YouTube ¤Ç£±Ê¬¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸«¤ë :
https://www.youtube.com/watch?v=HQhIjnrF6mQ
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CoderDojo Japan ¤È¤Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CoderDojo Japan¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§°ÂÀî Í×Ê¿¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë CoderDojo ¤Î¸ø¼°ÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ò³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢25¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥ÊーË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÌó200¥«½ê¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Æ»¾ì¡ÖCoderDojo¡×¤ÎÈó±ÄÍø³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- YouTube: https://youtube.com/CoderDojoJapan
- X (µì: Twitter): https://x.com/CoderDojoJapan
- Facebook: https://facebook.com/coderdojo.jp
- GitHub: https://github.com/coderdojo-japan
- Podcast: https://coderdojo.jp/podcasts
CoderDojo ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¸þ¤±¤Î»Ù±ç¤äÏ¢·È¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¡¦Ë¡¿Í¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¥Úー¥¸¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤´°ÆÆâ
https://coderdojo.jp/partnership