わくわくのクリスマスワークショップ！ 園児・小学生対象の英語イベント 11/24開催【愛知県名古屋市：アライブイングリッシュスクール千種校】

株式会社アライブ

株式会社アライブ（愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営するアライブイングリッシュスクール千種校は、2025年11月24日（月・祝）に、園児・小学生を対象としたクリスマスワークショップ「Alive Chikusa -Christmas Workshop- 」を開催いたします。

本イベントは、英語学習経験の有無にかかわらず、初めて英語に触れるお子さまから、英語を習っているお子さままで、どなたでも楽しくご参加いただける内容です。在籍生以外の方も大歓迎なイベントとなっております。

イベント概要

イベント名

「Alive Chikusa Christmas Workshop -アライブ千種校主催 クリスマスワークショップ-」

内容

・シーグラスツリーランタン作り ～シーグラスでクリスマスツリー型のランタンを作ってみよう！～

・クリスマスドーナツの試食会 ～みんなで一緒に、クリスマスモチーフのドーナツを食べよう～

※ドーナツのデザインは当日のお楽しみ！

・外国人講師によるワークショップ

日時：2025年11月24日（月・祝）13:30-15:30

場所：アライブイングリッシュスクール千種校

所在地：名古屋市千種区菊坂町1-7 パインエリゼ1F・2F

対象：園児・小学生（アライブ在籍生・一般の方）

参加費：1名 2,000円（税込）

定員：先着順20名（※定員に達し次第、受付終了）

申込：11月1日（土）11:00より受付開始

▼申し込みフォーム(https://forms.gle/BNjd7P3fGpH3cQWo7)

本ワークショップでは、海から届いたシーグラスを使って、世界にひとつだけの「クリスマスツリー型ランタン」を制作します。外国人講師と英語でコミュニケーションを取りながら、子どもたちは自然素材の美しさや温かさを感じ、創造力と表現力を育みます。制作のあとは、特製「クリスマスドーナツ」の試食タイムも予定しています。

教育×体験＝英語を“好き”になるきっかけを

アライブイングリッシュスクールでは、2025年度に創立25周年を迎え、各校舎で11月に「英語を通して世界を感じる」特別イベントを実施中です。千種校での本イベントもその一環として開催されます。英語を通して子どもたちが、「言葉の向こうにある世界」を体験し、英語を好きになるきっかけを提供したいと考えております。

主催：アライブイングリッシュスクール千種校について

アライブイングリッシュスクール千種校（校舎責任者：宮崎文）では、在籍生はもちろん、一般の方も参加できる「英語×色々な分野の体験」の特別イベントを、季節ごとに開催し続けています。

イベント企画者：田頭芽衣

イベント企画者よりメッセージ

シーグラスがどのようにできるのか、その過程を知ることは環境やごみ問題への理解を深める第一歩です。今回のイベントでは、その魅力を英語で楽しく学びながら、世界にひとつだけのクリスマスランタンを作ります。ものづくりを通して、「学ぶことの楽しさ」や「英語を使うことの喜び」を感じられる時間を子どもたちに届けたいと考えています。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEMスクール（理科系・理工系のスクール）、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッションとし、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー”の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供。これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者と連携して、革新的なリーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムを数多く実施。



公式ホームページ

https://alive-co.com/

