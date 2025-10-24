アベイル、「冬のアベイル祭り-第１弾-」を10/25（土）より開催！バイヤー厳選のお得なトレンドコーデや人気キャラクターグッズが登場！数量限定でノベルティをプレゼント！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、10月25日（土）より「冬のアベイル祭り-第1弾-」を開催することをお知らせいたします。

■「冬のアベイル祭り-第1弾-」開催！

10/22（水）からの「先出しセール」に続き、2週にわたって開催中の「冬のアベイル祭り」では、10/25（土）より「冬のアベイル祭り-第1弾-」を実施します。

第1弾では、「サンリオキャラクターズ」や「ディズニー」のオリジナルアイテムはじめ、アベイルオリジナルのかわいいキャラクターアイテムが多数登場します。また、バイヤーが厳選した冬に使えるお得なコーデアイテムも販売します。これからの季節にぴったりの特価アイテムを豊富に取り揃え、皆さまの冬のスタイルを一新していただける絶好の機会です。

10/26（日）には、日替わりスペシャルプライスアイテムも登場します。

ぜひこの機会にお近くのアベイル店舗へお越しください。

■アベイルオリジナル「ハローキティ」ステッカーをプレゼント

サンリオ商品を含む税込3,000円以上お買い上げのうえ、アベイルアプリ会員証をご提示いただいたお客様に、アベイルオリジナル「ハローキティ」ステッカーを1枚プレゼントします。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■アベイル公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）