楽天「Show !t」マラソンイベント本日から！（～10月27日まで）話題のポップインアラジン残り少なくなってきました。次回入荷は未定ですのでご購入はお早めに！忘れ物防止タグ、ハンディブロワも好評！

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

●楽天市場「Show !t」よりお知らせ

本日より「楽天お買い物マラソン」に参加です！

●注目商品ラインナップ

大人気プロジェクター 「PopIn Aladdin2」：残部少です。

動画撮影に便利なアイテム：三脚、スマホスタンド、自撮り棒、卓上スタンド、ライトのセットが好評販売中。

【新製品】

忘れもの防止スマートタグ

ハンディブロワ

アラジンプロジェクター

子供用スーツケース

●キャンペーン特典

期間中は 楽天ポイントがお得 に貯まります！

popIn Aladdin 2

大人気プロジェクター「popIn Aladdin 2」

数量限定・スペシャルプライスで再入荷！

未使用品を回収し、外装を交換＆動作確認済み。新品同様の品質で安心してご利用いただけます。

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/

特徴

・天井照明＋プロジェクター＋スピーカーの3in1

・工事不要で簡単取り付け

・YouTube、Netflix、Huluなどの人気動画アプリ対応

・インテリア・キッズ向け・学習など多彩なコンテンツ搭載

・ハーマンカードン製スピーカーで高音質

【製品仕様】

ブランド：popIn Aladdin

部屋タイプ：寝室

寸法：47.6 × 47.6 × 14.5 cm

解像度：フルHD

投影距離：最短1.2m（約60インチ）

スピーカー：Harman Kardon製 8Wステレオ

保証：1年間

MF-HDYBW、Wi-Tag-WH/ BK

【新発売】コードレス設計のハンディブロワ―

【ホワイト MF-HDYBW01-WH】\5,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/)

【ガンメタ MF-HDYBW02-GM】\9,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/)

MF-HDYBW

特徴

（MF-HDYBW01-WH）

・デスク、PC内部、車内、庭、アウトドアまで幅広く活躍

・ポケットサイズでスマホ同等の軽さ

・コードレス＆USB Type-C充電式

・無段階の風量調整

・風速最大15m/秒

・風速：弱7m/秒 ～ 強15m/秒

・連続使用時間：弱 約90分 ～ 強 約14分

・充電時間：約2.5時間

・バッテリー容量：4500mAh（リチウムイオン電池）

・入力：DC5V / 2A

・サイズ：約45 × 150 × 74mm

・重量：約252g

・付属品：ノズル3種類、充電ケーブル

（MF-HDYBW02-GM）

・4段階の風量調整

・風速最大29m/秒、パワフル送風

・風速 1段階: 14m/秒・2段階: 20m/秒・3段階: 24m/秒・4段階: 29m/秒

・連続使用時間 約5分～30分

・充電時間 約2時間

・バッテリー容量 3,300mAh

・入力 DC5V / 2A

・内蔵電池 リチウムイオン電池

・付属品 ノズル2種類、ブラシ、充電ケーブル、収納袋、ストラップ

・サイズ 約 W44 × H131 × D87mm

・重量 約229g

【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ

【FIND MY スマートタグ】\2,280 → \1,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/)

Wi-Tag-WH/ BK

特徴

・Apple「探す」アプリで位置情報を追跡

・タグから音を鳴らして紛失物を発見

・置き忘れ通知機能付き

・軽量＆コンパクト設計で鍵や財布に最適

製品仕様

対応機器：iOS 14.5以降のiPhone / iPad

通信距離：約50m（直線）

スタンバイ時間：約6～8ヶ月

電源：ボタン電池（CR2032）

サイズ：約40 × 91 × 8.5mm（キーリング含む）

重量：約12g

材質：ABS

付属品：本体、ボタン電池（動作確認用）、取扱説明書

FG-VIDKIT001、FG-SELFL09

動画配信に強い撮影セット

【商品撮影・配信向け 4in1キット FG-VIDKIT001】\4,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/)

FG-VIDKIT001

特徴

・スマホホルダー2個付きの伸縮スタンド

・LEDライト3色切替（3000K～5000K）

外付けマイク付きで高音質録音

製品仕様

スタンド：高さ380-550mm、3/8インチネジ対応

LEDライト：色温度3000K-5000K、USB電源、10W

マイク：ステレオミニプラグ接続、ケーブル長1.8m

ONAIRライト：単3電池3本またはUSB給電

【便利な4WAY！LEDリングライト FG-SELFL09】\3,480

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4078923107548(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4078923107548)

FG-SELFL09

特徴

・自撮り、配信、動画撮影に最適

・10段階明るさ調整

・3色の色温度調整（3000K～6500K）

・USB給電でどこでも使用可能

製品仕様

LEDリング外径：約26cm

LED数：120個

明るさ：10段階調整

色温度：3000K～6500K

消費電力：最大10W

スマホ対応幅：約6～8cm

耐荷重：約500g

ケーブル長：約1.9m

FG-KIDSCASE01

話題沸騰！子供が乗れるスーツケース

【FG-KIDSCASE01】

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/)・

特徴

・子供が乗って楽しめるスーツケース

・35L大容量＆仕切り付きで整理しやすい

・アルミ製キャリーバーで軽量＆頑丈

・360°回転の静音ダブルキャスター

・安心のTSAロック搭載

製品仕様

・容量：35L

・サイズ：機内持ち込み対応サイズ

・キャリーハンドル：伸縮式アルミ製

・キャスター：360°回転 静音ダブルホイール

・ロック：3桁ダイヤル式TSAロック

・対象年齢：お子様～小学生