髪を整えてリフレッシュ！美容院について大調査！【1000人アンケート】

髪を切ると気持ちまでリセットされる理由

髪を切ると、気持ちがスッと軽くなる。そんな経験、誰にでもありますよね。実はこれ、単なる気分ではなく心理的な「再スタート効果」が関係しています。

人の脳は、外見の変化を「自分が変わった証拠」として認識します。

鏡の中の自分が少し違うだけで、過去の出来事や嫌な感情が“別の人のもの”のように感じられる。これが「髪を切るとリセットされる」と言われる理由です。

特に転職、失恋、引っ越しなど、大きな変化の前後で髪を切る人が多いのも同じ理屈。無意識のうちに「今までの自分に区切りをつけたい」と思っているのです。

髪型を変えるというのは、単なるおしゃれではなく、自分を更新する小さな儀式。だからこそ、美容院の帰り道は、少し前向きな気分になるのかもしれませんね。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「美容院」についてのアンケートを実施しました。

【調査概要】

・調査期間：2025年8月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

アンケート行きつけの美容院がある人が過半数

【調査】

行きつけの美容院はありますか？ (対象：1,000人)

行きつけの美容院があるかたずねたアンケートでは「ある」と回答された人が65.9％という結果になりました。行きつけの美容院の方が安心できるからでしょうか。

美容院に行く頻度は高くない？

【調査】

美容院にはどれくらいの頻度で行きますか？ (対象：1,000人)

美容院に行く頻度についてのアンケートです。美容院に「2,3ヶ月に１回」という人が最も多く40.4％という結果になりました。次に多かったのが「4,5ヶ月に１回」で11.0％、「1ヶ月に１回」という人が10.8％という結果になりました。

美容院を選ぶ基準は仕上がり

【調査】

美容院を選ぶ基準は何ですか？ (対象：1,000人) ※回答数 3,082

美容院を選ぶ基準についてのアンケートを複数回答にていただきました。１番多かったのは「仕上がりの良さ」で489人、次に「価格」で480人、3番目に「自宅からの近さ」で372人と続きました。

美容院へはカットに行く

【調査】

美容院にはどのような目的で行きますか？ (対象：1,000人) ※回答数1,841

美容院に行く目的についてのアンケートです。こちらも複数回答となっています。美容室に行く一番の目的は「カット」で780人と圧倒的となっています。次が「ヘアカラー」で407人、3番目に多かったのが「パーマ・縮毛矯正」で163人という結果になりました。

美容師さんのイメージは残りやすい？

【調査】

今回は、「美容院について思い出があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文ままピックアップしてみます。

「気に入った美容院があっても、物販の推しが強くなると行けなくなる。断っても良いのだろうが、断りづらい。クリスマスなどにコスプレをしている美容院は楽しかった。」

「コロナの時に美容院がお休みになり困っている時に初めて\1000カットに行ってみたら満足な出来栄えにコスパの良さに感動した」

「友達の美容師にやっていただいた時は思ったことをなんでも相談できたのでよかった。なんでも相談がしやすい美容院を見つけられると良い。」

今回のフリー回答で多く見られたのは、美容師さんの態度についてでした。最初はいいが、慣れてくると雑になってくる。物販の押しが強くなってきて嫌になるなどの回答がたくさん見られました。また、自分に似合う髪型に関しての回答も多くみられました。

常連ほど失敗しやすい？

長く通っている美容院で、なぜか「今日はちょっと違うな…」と感じたことはありませんか？

実はこれ、「信頼しすぎた結果」起こるケースが多いんです。

常連になると、どうしても「いつも通りでお願いします」と伝えがちです。でも実際には、髪の状態も季節も、顔の印象すら少しずつ変わっています。

美容師さんは前回のイメージを再現しようとしますが、条件が変わっていれば微妙なズレが出るのは当然です。しかもお互い慣れてくると、「わかってくれてるだろう」という安心感が油断を生みます。

信頼関係があるからこそ、遠慮なく細かい希望を伝えたほうがいいんです。「前より軽くしたい」「耳まわりだけ少し短く」などの一言が、仕上がりを左右します。

美容室での失敗は、技術よりも「意思のすれ違い」が原因で起こることが多いもの。何年通っていても、「今日はこうしたい」を言葉にすることが、満足度を高めるいちばんのコツです。

