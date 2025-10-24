Teenage Brewing、セカンドブランド「Nobody Brewing」を発表。

株式会社キルク

◻︎ クラフトビールカルチャーの新しい波を。

Teenage Brewing（代表取締役：森 大地、所在地：埼玉県ときがわ町）は、2025年10月24日、セカンドブランド「Nobody Brewing（ノーバディー・ブルーイング）」を立ち上げます。Teenage Brewingはこれまで、音楽・アート・カルチャーと共鳴する多彩なビールづくりを通じて独自の世界観を築いてきました。Nobody Brewingは、そんなTeenageのDNAを受け継ぎながら、「クラフトビールをもっと身近に」するための次のステージとして誕生しました。

まずは埼玉県限定で3種類の新商品を発売。350ml缶で参考小売価格およそ600～700円台という手に取りやすい価格帯で、クラフトビールをより多くの人の日常に溶け込ませることを目指します。

また、これまでTeenageでは造ってこなかった定番ビールも展開予定。クラフトの本質を守りながら、より開かれたブランドとして発信していきます。そして年末には全国展開に向けた新シリーズのリリースも控えています。Nobody Brewingは、クラフトビールをブームで終わらせず、カルチャーとして根づかせるための新しいムーブメントです。地元・埼玉から始まるこの挑戦を通じて、クラフトビールを誰もが手に取れる“新しい日常の選択肢”へと変えていきます。

◻︎ Teenage BrewingとNobody Brewing--異なる役割、共通の信念

Nobody Brewingの立ち上げは、Teenage Brewingにとってクラフトビールの世界を「広げる挑戦」であり、同時にその精神を「より多くの人へ伝える挑戦」でもあります。



Teenage Brewingはこれまで通り、最高品質のクラフトビールづくりを追求し続けます。そしてNobody Brewingは、クラフトビールをもっと開かれた文化にしていく。ひとつはクラフトの頂点を磨くブランドとして、もうひとつはカルチャーを広げるブランドとして。この二つのラインが、日本のクラフトビールの未来を支え合います。



また、将来的には常温保存が可能な製品の開発・販売も視野に入れており、これまで冷蔵流通に限られていたクラフトビールの枠を超え、より多様な販売チャネルでの展開を目指しています。

◻︎ 第1弾ラインナップ（2025年10月26日発売・埼玉県限定発売）

Nobody Brewingの第1弾として登場するのは、3種類のビール。いずれも「日常に寄り添うクラフトビール」というブランドの思想を象徴するラインナップです。

The Minimal

商品名：The Minimal（ザ・ミニマル）

スタイル：Pilsner

酒税区分：ビール

アルコール度数：4.5%

容量：350ml

参考小売価格：650円（税抜）

※オープン価格

保存方法：要冷蔵（5℃以下推奨）

商品説明：

シンプルなのに忘れられない、研ぎ澄まされた一杯。ピルスナーの魅力を極限まで引き出したこのビールは、日常に寄り添いながらも特別な時間へと変えてくれます。口に含んだ瞬間、麦芽の柔らかな旨みが広がり、ホップのほのかな苦みが心地よく締めくくる。何度でも飲みたくなるような、飽きのない味わいを実現しました。

The Folk

商品名：The Folk（ザ・フォーク）

スタイル：Hinoki Yuzu Ale

酒税区分：発泡酒(麦芽使用率50%以上)

アルコール度数：5.0%

容量：350ml

参考小売価格：730円（税抜）

※オープン価格

保存方法：要冷蔵（5℃以下推奨）

商品説明：

日本の奥ゆかしい美意識を、ビールに閉じ込めました。埼玉県ときがわ町で育まれたヒノキと柚子を丁寧に漬け込み、エールビールに仕立てた一杯。口に運べば、ヒノキの清々しい香りが森の静けさを、柚子の爽やかな香りが風の優しさを感じさせます。伝統とモダンが融合した、心安らぐ和のハーモニー。

The Glitch

商品名：The Glitch（ザ・グリッチ）

スタイル：IPL

酒税区分：ビール

アルコール度数：5.0%

容量：350ml

参考小売価格：780円（税抜）

※オープン価格

保存方法：要冷蔵（5℃以下推奨）

商品説明：

ラガーのクリアな飲みやすさと、IPAの華やかな香りが融合したIPL（インディア・ペール・ラガー）。ホップ由来の柑橘香が全体を爽やかに包み込み、ドライな後味が次の一口を誘います。まるで心地よいグリッチノイズのように、あなたの感覚を鮮やかに揺さぶる一杯です。

◻︎ ブランドメッセージ

Nobody Brewingのビジョンは、

「国内ビール市場の中で、クラフトビールのシェアを10％超へと押し上げる新しいムーブメントを。」



私たちが目指すのは、一時的なブームではありません。

クラフトビールがカルチャーとして息づく社会をつくること。

音楽やアートのように、人と人、場所と場所をつなぐ力を持つ存在にしていくことです。



「何者でもないブルワリーが、みんなとカルチャーをつくる。」

Nobody Brewingは、その共創の象徴であり、変化の起点になります。

◻︎ MVV（Mission / Vision / Value）

Mission

クラフトビールをもっと身近に。

日常をワクワクに変える、新しい体験を。

Vision

国内ビール市場の中で、クラフトビールのシェアを10％超へと押し上げる新しいムーブメントを。

何者でもないブルワリーが、みんなとカルチャーをつくる。

Value

Access - 誰もが気軽に楽しめる、開かれたクラフトビール。

Wonder - 日常のひとときを小さな驚きとワクワクに変える。

Craft - 本物であること。クラフトの魂を守り、丁寧に届ける。

Resonance - 音楽やアート、カルチャー、ライフスタイルと共鳴する。



◻︎Nobody Brewing公式オウンドメディア各種

Nobody Brewing公式Instagram：https://www.instagram.com/nobody.brw/

Nobody Brewing公式X：https://x.com/nobody_brw

◻︎Teenage Brewingについて

2023年6月より醸造開始。

自由で現代的なアプローチで新しい驚きと記憶を創る一杯を。１０代の頃の瑞々しい情熱と感性を忘れず、自由で現代的かつ、洗練されたプロフェッショナルなクラフトビール造りに日々向き合っております。わずか２年ながら現在では業界で独自のポジションを確立し、リリースのたびに新作は数分で完売、販売先は１,０００店超え、ビアフェスでは提供前から行列ができるなど、業界内で確かな評価をいただいてまいりました。クラフトビール先進国アメリカ、イギリス、オーストラリア等の世界各国の名門ブルワリーとのコラボレーションや、先の国やアジア諸国への輸出も２０２５年より本格化。

Teenage Brewingの沿革

２３.０６ Teenage Brewing醸造開始

２３.０９ BREWDOGが主催する"Collabfest2023"。日本代表ブルワリーとして選出

２３.１０ 第33回シールラベルコンテスト2023にて、(一社)日本印刷産業連合会長賞を受賞

２４.０１ 埼玉県新商品AWARD 2023 My Brother Woody (Cypress) 「金賞」受賞

２４.０２ テレビ埼玉「埼玉ビジネスウォッチ」特集 “音楽家が挑む世界一のビール～Teenage Brewing～”の地上波放送

２５.０１ イギリスNo.1クラフトビールメーカー”BREWDOG”の名作「PUNK IPA」「HAZY JANE」の日本初となるオマージュ商品を販売

２５.０３ 埼玉西武ライオンズ応援専用ベースボールビア「Lions ELVIS（ライオンズ エルビス）」醸造

２５.０５ FUJI ROCK FESTIVAL初のコラボレーションビール「FUJI ROCK LAGER」醸造

２５.０６ SATANIC CARNIVAL 2025初のコラボレーションビール「SATANIC IPA」醸造

２５.０７ 渋谷PARCOにてクラフトビールメーカーとしては初のPOP-UP「HOP ART」 を開催

２３.１０ BREWDOGが主催する"Collabfest2025"。日本代表ブルワリーとして2度目の選出

株式会社キルク

所在地 : 埼玉県比企郡ときがわ町馬場435番1

代表者 : 代表取締役社長 森大地

設立 :2010年11月10日

資本金 : 3,000,000 円

URL : http://teenage.jp

事業内容 : 飲食店、物販店の経営及びコンサルティング

酒類の製造、輸出入、卸売、小売及び通信販売



■本リリースに関するお問い合わせ先

担当：森、小川（株式会社キルク）

電話：080-4201-0025

メール：info@teenage.jp