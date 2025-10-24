じゅりんぐる、SNS時代のリアルを描く新曲「しょーもない」10/31配信決定！【本人コメント有り】
じゅりんぐる『しょーもない』ジャケット写真
SNS総フォロワー100万人を超えるアーティスト・じゅりんぐるが、10月31日に2nd Digital Single「しょーもない」を配信リリースする。
本作は、現代の若者が抱える“SNS依存”“承認欲求”“比較による自己否定”といった心の葛藤を、じゅりんぐるらしいユーモアとポップセンスで軽やかに描いた楽曲。
キャッチーなメロディとユーモラスな言葉遊びを通じて、「他人と比べず、自分を肯定して生きる」という前向きなメッセージを届ける。
本件について、本人は以下のようにコメントしている。
『しょーもない』は、聴いた瞬間に“完璧じゃない自分でもいい”って思わせてくれるような曲だと思います。
ネガティブな気持ちもユーモアに変えて、自分らしく生きていこうというメッセージが込められています。
ちょっとバグってても、それが“flavor（味）”になる。そんな世界観にすごく共感しました。
“しょーもない”と俯瞰する私と、それでも生きていくしかない“しょーがない”感情。
その狭間で闘う若者たちのリアルな姿が描かれていると思います。
完璧よりも、未完成なままもがき続ける姿のほうが、ずっと人間らしくて素敵だと私は思います。
そんなエールを、じゅりんぐるらしく届けたいです。
アンチネガ思考で、今日も生きていこう！
【リリース情報】
2025年10月31（金）Release
じゅりんぐる
2nd Digital Single“しょーもない”
各種配信事前予約はこちら :
https://Juringle.lnk.to/Shomonai_dp
【じゅりんぐる Profile】
ダンサー・アーティストとして幅広く活動するインフルエンサー。
4歳よりダンスを始め、HIPHOP、BREAK、 JAZZをはじめとする多彩なジャンルを習得。
高校時代には軽音楽部でギターやボーカルにも挑戦し、表現の幅を広げてきた。
アイドルグループやガールズバンドでの経験を経て、現在はYouTube・Instagram・TikTokを中心にダンス、音楽、ライフスタイルを発信。
ダンス歴19年以上の確かな実力と、明るくマイペースなキャラクターで、見る人に元気と笑顔を届けることをモットーに活動を続けている。
音楽とダンスを愛するすべての人へ。2025年8月、歌手デビュー！
ぜひ、じゅりんぐるの世界を体感してください。
じゅりんぐる アーティスト写真
じゅりんぐるオフィシャル YouTube
(https://youtube.com/@juringle_3?si=NIbahssOO6dAc8Gx)じゅりんぐるオフィシャル X(https://x.com/Juringle_3)
じゅりんぐるオフィシャル Instagram(https://www.instagram.com/juringle_3?igsh=NzhlbzUzM3BvejNp)