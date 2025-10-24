じゅりんぐる、SNS時代のリアルを描く新曲「しょーもない」10/31配信決定！【本人コメント有り】

株式会社バップじゅりんぐる『しょーもない』ジャケット写真

SNS総フォロワー100万人を超えるアーティスト・じゅりんぐるが、10月31日に2nd Digital Single「しょーもない」を配信リリースする。

本作は、現代の若者が抱える“SNS依存”“承認欲求”“比較による自己否定”といった心の葛藤を、じゅりんぐるらしいユーモアとポップセンスで軽やかに描いた楽曲。

キャッチーなメロディとユーモラスな言葉遊びを通じて、「他人と比べず、自分を肯定して生きる」という前向きなメッセージを届ける。

本件について、本人は以下のようにコメントしている。

『しょーもない』は、聴いた瞬間に“完璧じゃない自分でもいい”って思わせてくれるような曲だと思います。

ネガティブな気持ちもユーモアに変えて、自分らしく生きていこうというメッセージが込められています。

ちょっとバグってても、それが“flavor（味）”になる。そんな世界観にすごく共感しました。

“しょーもない”と俯瞰する私と、それでも生きていくしかない“しょーがない”感情。

その狭間で闘う若者たちのリアルな姿が描かれていると思います。

完璧よりも、未完成なままもがき続ける姿のほうが、ずっと人間らしくて素敵だと私は思います。

そんなエールを、じゅりんぐるらしく届けたいです。

アンチネガ思考で、今日も生きていこう！

じゅりんぐる『しょーもない』ジャケット写真【リリース情報】

2025年10月31（金）Release

じゅりんぐる

2nd Digital Single“しょーもない”

各種配信事前予約はこちら :https://Juringle.lnk.to/Shomonai_dp【じゅりんぐる Profile】

ダンサー・アーティストとして幅広く活動するインフルエンサー。

4歳よりダンスを始め、HIPHOP、BREAK、 JAZZをはじめとする多彩なジャンルを習得。

高校時代には軽音楽部でギターやボーカルにも挑戦し、表現の幅を広げてきた。

アイドルグループやガールズバンドでの経験を経て、現在はYouTube・Instagram・TikTokを中心にダンス、音楽、ライフスタイルを発信。

ダンス歴19年以上の確かな実力と、明るくマイペースなキャラクターで、見る人に元気と笑顔を届けることをモットーに活動を続けている。

音楽とダンスを愛するすべての人へ。2025年8月、歌手デビュー！

ぜひ、じゅりんぐるの世界を体感してください。

じゅりんぐる アーティスト写真

じゅりんぐるオフィシャル YouTube

(https://youtube.com/@juringle_3?si=NIbahssOO6dAc8Gx)じゅりんぐるオフィシャル X(https://x.com/Juringle_3)

じゅりんぐるオフィシャル Instagram(https://www.instagram.com/juringle_3?igsh=NzhlbzUzM3BvejNp)