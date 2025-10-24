ラジオアプリGERAが渋谷サクラステージ にて悩める大人にエピソードを処方する特設スポット【ゲラ薬局 おききぐすり】を実施！

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司、東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA」は、配信中のエピソードを薬にみたて、日々悩みながら頑張る大人に処方するプロモーション・ポップアップ『ゲラ薬局 おききぐすり』を渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F「re-search」 にて10月31日（金）から11月9日（日）まで実施。

またTSUTAYA BOOKSTORE 渋谷サクラステージでは、企画と連携したステッカーも販売予定です。

【「ゲラ薬局 おききぐすり」 概要】

配信中のエピソードのいくつかを薬にみたて、日々悩みながら頑張る大人に処方するプロモーション・ポップアップを開催。

朝の満員電車、くじけそうな帰り道に。ぜひお立ち寄りください。

■こんな大人におすすめ

仕事でミスをして落ち込んでいる／都会で毎日頑張っている／ストレスが溜まり疲れている／大切な人との関係に悩んでいる／恋に悩んでいる／世の中の当たり前に疲れた／とにかく笑いたい

■「おききぐすり」対象番組（順不同）- ラランドの声溜めラジオ- ママタルトのラジオ母ちゃん- 福留光帆の人生はギャンブル- センチネルのラジオ&ピース- ケビンスの男前放送- Gパンパンダのひとりじゃないよ- スタミナパンのもっちりパン教室- 金属バットのMusic Sound- 錦鯉の人生五十年- 鈴木ジェロニモの感情- ぱーてぃーちゃんの絆Nightふぃーばー- 春とヒコーキのグピ★︎グパ★︎グポ

■展示会期

2025年10月31日（金）～11月9日（日）

■掲載場所

渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F「re-search」

【お笑いラジオアプリGERA（ゲラ）について】

GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人さんや注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/

■Web URL：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億7,367万円（2024年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。