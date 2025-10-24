アクセラレータープログラムを始動　ジャパンウィンターリーグがスポーツ産業の新たな可能性へ

写真拡大

株式会社ジャパンリーグ

【PLM×JWL】

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。


今冬に沖縄で開催される「ジャパンウィンターリーグ2025」においてスポーツテック、ウェルネス＆ヘルスケア、野球関連ビジネスのスタートアップ企業を対象としたアクセラレータプログラムを実施します。野球産業のイノベーションを加速させる新たなビジネスの創出を目指します。



1. プログラム概要


プログラム名：ジャパンウィンターリーグ・アクセラレータープログラム 2025


主催　　　　：株式会社ジャパンリーグ


事務局運営　：パシフィックリーグマーケティング株式会社


実施場所　　：コザしんきんスタジア厶、嘉手納町野球場、その他


費用　　　　：無償（本プログラム起因の契約の取り扱いは選考時に要相談）


内容　　　　：実証実験の機会、ネットワーキング



2. プログラム内容


本プログラムは、採択スタートアップ企業に以下の機会を提供します。


1)実証実験の機会


ジャパンウィンターリーグの試合、実環境を活用した製品・サービスの実証フィールドを提供


2)ネットワーク


野球関係者や沖縄企業とのネットワーキングの機会を提供



3. 採択社数


採択社数（予定）


2～3社程度



4.スケジュール


募集期間　　　：10/22(水)~10/30(木)23:59


選考期間　　　：10/31(金)~11/7(金)


採択決定　　　：11/10(月)


開催期間　　　：11/22(土)~12/18(木) (期間内、1週間程度。選考時に応相談)


応募フォーム　：https://x.gd/oyLFU