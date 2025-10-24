アクセラレータープログラムを始動　ジャパンウィンターリーグがスポーツ産業の新たな可能性へ

株式会社ジャパンリーグ【PLM×JWL】

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

今冬に沖縄で開催される「ジャパンウィンターリーグ2025」においてスポーツテック、ウェルネス＆ヘルスケア、野球関連ビジネスのスタートアップ企業を対象としたアクセラレータプログラムを実施します。野球産業のイノベーションを加速させる新たなビジネスの創出を目指します。

1. プログラム概要

プログラム名：ジャパンウィンターリーグ・アクセラレータープログラム 2025

主催 ：株式会社ジャパンリーグ

事務局運営 ：パシフィックリーグマーケティング株式会社

実施場所 ：コザしんきんスタジア厶、嘉手納町野球場、その他

費用 ：無償（本プログラム起因の契約の取り扱いは選考時に要相談）

内容 ：実証実験の機会、ネットワーキング

2. プログラム内容

本プログラムは、採択スタートアップ企業に以下の機会を提供します。

1)実証実験の機会

ジャパンウィンターリーグの試合、実環境を活用した製品・サービスの実証フィールドを提供

2)ネットワーク

野球関係者や沖縄企業とのネットワーキングの機会を提供

3. 採択社数

採択社数（予定）

2～3社程度

4.スケジュール

募集期間 ：10/22(水)~10/30(木)23:59

選考期間 ：10/31(金)~11/7(金)

採択決定 ：11/10(月)

開催期間 ：11/22(土)~12/18(木) (期間内、1週間程度。選考時に応相談)

応募フォーム ：https://x.gd/oyLFU