アクセラレータープログラムを始動 ジャパンウィンターリーグがスポーツ産業の新たな可能性へ
株式会社ジャパンリーグ
【PLM×JWL】
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
今冬に沖縄で開催される「ジャパンウィンターリーグ2025」においてスポーツテック、ウェルネス＆ヘルスケア、野球関連ビジネスのスタートアップ企業を対象としたアクセラレータプログラムを実施します。野球産業のイノベーションを加速させる新たなビジネスの創出を目指します。
1. プログラム概要
プログラム名：ジャパンウィンターリーグ・アクセラレータープログラム 2025
主催 ：株式会社ジャパンリーグ
事務局運営 ：パシフィックリーグマーケティング株式会社
実施場所 ：コザしんきんスタジア厶、嘉手納町野球場、その他
費用 ：無償（本プログラム起因の契約の取り扱いは選考時に要相談）
内容 ：実証実験の機会、ネットワーキング
2. プログラム内容
本プログラムは、採択スタートアップ企業に以下の機会を提供します。
1)実証実験の機会
ジャパンウィンターリーグの試合、実環境を活用した製品・サービスの実証フィールドを提供
2)ネットワーク
野球関係者や沖縄企業とのネットワーキングの機会を提供
3. 採択社数
採択社数（予定）
2～3社程度
4.スケジュール
募集期間 ：10/22(水)~10/30(木)23:59
選考期間 ：10/31(金)~11/7(金)
採択決定 ：11/10(月)
開催期間 ：11/22(土)~12/18(木) (期間内、1週間程度。選考時に応相談)
応募フォーム ：https://x.gd/oyLFU