TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in Japan Mobility Show 2025 出展企業／展示車両のご案内

一般社団法人 日本スーパーカー協会

　




　一般社団法人 日本スーパーカー協会(代表：須山 泰宏、所在地：東京都港区白金)は2025年10月30日（木）から11月9日（日）に開催される、Japan Mobility Show 2025（主催：一般社団法人 日本自動車工業会）で、TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMSを開催いたします。


Mobility Culture Area3　南3ホールに設置される当ブースでは、約20社の協力企業による、23台のハイパーカーやスーパーカー、国産スポーツカーやバイクを展示。モビリティの祭典を彩る、出展企業をご紹介いたします。



アストンマーティン

https://www.astonmartin.com/ja


【展示車両】Aston Martin Vanquish




マクラーレン

https://cars.mclaren.com/jp-ja


【展示車両】McLaren MP4/6 、McLaren Artura Spider




日本コムシンク株式会社

https://www.comthink.co.jp/


【展示車両】McLaren 765LT




次の灯株式会社　DPFドットコム

https://tsuginohi.com/


【展示車両】HUMMER　H1





株式会社エアージェイ

https://air-j.co.jp/


【展示車両】Ferrari SF90 XX Stradale




BEWITH／調音施工

https://www.bewith.jp/ja/


【展示車両】Koenigsegg Jesko、Mercedes Benz　EQE450＋




シュアラスター

https://www.surluster.jp


【展示車両】PORSCHE 911 Carrera RS (Type964)





CARPRIME × 車選びドットコム

https://car-me.jp/


https://www.kurumaerabi.com/


【展示車両】一般公募車両の展示






folofly.com

https://folofly.com/


【展示車両】Zeekr009、F11





Diners Club

https://www.sumitclub.jp/ja/index.html





Jair×ANKGLIDPower

https://www.ankglidpower.com/


https://eair.jp/


【展示車両】日産 スカイライン GT-R






PORSCHE GATE

https://porschegate.com/


【展示車両】Porsche 911 S(Type901)、Porsche 935 K3、DUCATI 900MHR





SEV

https://www.sev.info/




kleenDEPOT / Boxenstop

https://kleendepot.com/


【展示車両】Ferrari Enzo、Mercedes-Benz SLR McLaren




LYN HINER STUDIO

https://chattanoogamotorcar.com/lyn-hiner/




ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション

https://www.hgvc.co.jp/





CAMSHOP.JP

https://camshop.jp/


【展示車両】トヨタ スプリンタートレノ（AE86）





また当協会では下記の車両を展示いたします。


一般社団法人 日本スーパーカー協会


http://www.japansupercar.org




【展示車両】


Lamborghini MIURA(11/4まで)


Lamborghini Revuelto


Ferrari LaFerrari(11/5から)


McLaren SENNA


Dallara Stradale 　　※展示車両は予告なく変更される場合があります



詳細については、日本スーパーカー協会公式サイト(https://japansupercar.org/)でお知らせします。TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMSを是非、ご期待ください。




実施概要


名称：TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in Japan Mobility Show


会期：2025年10月30日（木）～11月9日（日）


会場：東京ビッグサイト 南ホール３・４、石と光の広場（10/31（金）、11/1（土）のみ）




開場日時： （開場時間は止むを得ない場合は変更し、時には入場を制限することがあります）


＜プレスデー＞


10月29日（水）8:00～18:00


10月30日（木）8:00～13:00


＜オフィシャルデー＞　招待状をお持ちの方のみ入場可。


10月30日（木）13:30～18:00


＜特別招待日/障がい者手帳をお持ちの方の特別見学日＞


10月31日（金）9:00～19:00


＜一般公開日＞＊一般公開日（土日・祝日）の9時～10時の時間帯は、 アーリーエントリー チケットをお持ちの方のみ入場可


10月31日（金）13:30～19:00


11月1日（土）、3日（月祝）、8日（土）＊9:00～19:00


11月2日（日）、9日（日）＊9:00～18:00


11月4日（火）～7日（金）10:00～19:00





＜主催・お問合せ先＞


一般社団法人 日本スーパーカー協会
info@japansupercar.org


https://japansupercar.org/


　