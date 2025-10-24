TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in Japan Mobility Show 2025 出展企業／展示車両のご案内
一般社団法人 日本スーパーカー協会(代表：須山 泰宏、所在地：東京都港区白金)は2025年10月30日（木）から11月9日（日）に開催される、Japan Mobility Show 2025（主催：一般社団法人 日本自動車工業会）で、TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMSを開催いたします。
Mobility Culture Area3 南3ホールに設置される当ブースでは、約20社の協力企業による、23台のハイパーカーやスーパーカー、国産スポーツカーやバイクを展示。モビリティの祭典を彩る、出展企業をご紹介いたします。
アストンマーティン
https://www.astonmartin.com/ja
【展示車両】Aston Martin Vanquish
マクラーレン
https://cars.mclaren.com/jp-ja
【展示車両】McLaren MP4/6 、McLaren Artura Spider
日本コムシンク株式会社
https://www.comthink.co.jp/
【展示車両】McLaren 765LT
次の灯株式会社 DPFドットコム
https://tsuginohi.com/
【展示車両】HUMMER H1
株式会社エアージェイ
https://air-j.co.jp/
【展示車両】Ferrari SF90 XX Stradale
BEWITH／調音施工
https://www.bewith.jp/ja/
【展示車両】Koenigsegg Jesko、Mercedes Benz EQE450＋
シュアラスター
https://www.surluster.jp
【展示車両】PORSCHE 911 Carrera RS (Type964)
CARPRIME × 車選びドットコム
https://car-me.jp/
https://www.kurumaerabi.com/
【展示車両】一般公募車両の展示
folofly.com
https://folofly.com/
【展示車両】Zeekr009、F11
Diners Club
https://www.sumitclub.jp/ja/index.html
Jair×ANKGLIDPower
https://www.ankglidpower.com/
https://eair.jp/
【展示車両】日産 スカイライン GT-R
PORSCHE GATE
https://porschegate.com/
【展示車両】Porsche 911 S(Type901)、Porsche 935 K3、DUCATI 900MHR
SEV
https://www.sev.info/
kleenDEPOT / Boxenstop
https://kleendepot.com/
【展示車両】Ferrari Enzo、Mercedes-Benz SLR McLaren
LYN HINER STUDIO
https://chattanoogamotorcar.com/lyn-hiner/
ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション
https://www.hgvc.co.jp/
CAMSHOP.JP
https://camshop.jp/
【展示車両】トヨタ スプリンタートレノ（AE86）
また当協会では下記の車両を展示いたします。
一般社団法人 日本スーパーカー協会
http://www.japansupercar.org
【展示車両】
Lamborghini MIURA(11/4まで)
Lamborghini Revuelto
Ferrari LaFerrari(11/5から)
McLaren SENNA
Dallara Stradale ※展示車両は予告なく変更される場合があります
詳細については、日本スーパーカー協会公式サイト(https://japansupercar.org/)でお知らせします。TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMSを是非、ご期待ください。
実施概要
名称：TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in Japan Mobility Show
会期：2025年10月30日（木）～11月9日（日）
会場：東京ビッグサイト 南ホール３・４、石と光の広場（10/31（金）、11/1（土）のみ）
開場日時： （開場時間は止むを得ない場合は変更し、時には入場を制限することがあります）
＜プレスデー＞
10月29日（水）8:00～18:00
10月30日（木）8:00～13:00
＜オフィシャルデー＞ 招待状をお持ちの方のみ入場可。
10月30日（木）13:30～18:00
＜特別招待日/障がい者手帳をお持ちの方の特別見学日＞
10月31日（金）9:00～19:00
＜一般公開日＞＊一般公開日（土日・祝日）の9時～10時の時間帯は、 アーリーエントリー チケットをお持ちの方のみ入場可
10月31日（金）13:30～19:00
11月1日（土）、3日（月祝）、8日（土）＊9:00～19:00
11月2日（日）、9日（日）＊9:00～18:00
11月4日（火）～7日（金）10:00～19:00
＜主催・お問合せ先＞
一般社団法人 日本スーパーカー協会
info@japansupercar.org
https://japansupercar.org/