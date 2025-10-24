【飼い主400人に調査】ドッグフードの成分表示クイズ、正解率は20％以下！多くが「分からない」と回答

株式会社エイト

株式会社エイト（本社：東京都港区南青山）が運営をするドッグフードの神様（https://dogfood8.xsrv.jp/(https://dogfood8.xsrv.jp/)）は、全国の犬の飼い主さん400名を対象とした「ドッグフードの成分表示」に関するアンケートを実施しました。

【400人調査】ドッグフードの成分表示、あなたは分かる？正解率は20％以下

https://dogfood8.xsrv.jp/survey-dogfood-nutrition-awareness.html

ドッグフードの成分表示に関するアンケートまとめ

- 【理想のカロリー】300～400kcal…正解率は19％- 【理想のタンパク質】20～30％…正解率は16％- 【理想の脂質】6～15％…正解率は18％- ドッグフードの成分表示について、「毎回見る」という回答はわずか13％。「ときどきチェックする」「ほとんどチェックしていない」という“ライト層”が全体の7割を占めるという結果になった。

※本調査で示している「理想値」は、一般的な目安としてドッグフードの神様編集部がまとめたものです。犬種・年齢・体調・運動量などによって最適な数値は異なるため、あくまでフード選びの参考情報としてご覧ください。

ドッグフードの理想的なカロリー、「分からない」と答えた人が半数に

■ 愛犬の主食用ドッグフード（ドライ）は、100gあたり何kcalくらいのエネルギーが理想だと思いますか？

1～299kcal：29％ (116人)

300～400kcal：19％ (74人)

401kcal以上：2％ (10人)

分からない：50％ (200人)

【理想のエネルギー】

100gあたり300～400kcal

【理由】

ドッグフードの神様では、これまでに300種類以上のドッグフードを購入・調査してきましたが、その多くは100gあたり340～370kcal前後に集中していました。

この傾向を踏まえ、やや幅を持たせた「300～400kcal」を一般的な目安としています。

「100gあたり300～400kcal」を選んだ方は全体の19％と、およそ5人に1人にとどまりました。



一方、「分からない」と答えた方が最も多く、全体の半数に達しています。



また、「100～299kcal」と回答した方も29％おり、実際の理想値よりも低く見積もる傾向が見られました。

ドッグフードのタンパク質量、正しく理解している人は16％

■ 愛犬の主食用ドッグフード（ドライ）に含まれるタンパク質の割合は、どのくらいが理想だと思いますか？

19％以下：9％ (36人)

20～30％：16％ (64人)

31％以上：15％ (62人)

分からない：60％ (238人)

【理想のタンパク質】

20～30％

【理由】

AAFCO（米国飼料検査官協会）の成犬維持基準では、タンパク質は18％以上が必要とされています。

市販の総合栄養食も多くが20～30％前後で設計されており、筋肉や被毛の健康維持に適した範囲です。

一方で、30％を超えてくると高タンパクに分類され、体質によっては合わない場合も。特に腎臓に不安のあるワンちゃんでは負担になることもあるため、注意が必要です。

「20～30％」を理想値として選んだ方は全体の16％にとどまり、およそ6人に1人という結果になりました。



一方で「分からない」と答えた方が60％と過半数を占め、カロリー以上にタンパク質量を意識していない傾向が見られます。



また、一部では「31％以上」と回答するなど、理想より高い数値を想定する声も見受けられました。「高タンパク＝なんとなく良さそう」というイメージが先行しているのかもしれません。

正解率18％、脂質への注目も低い現状が浮き彫りに

■ 愛犬の主食用ドッグフード（ドライ）に含まれる脂質の割合は、どのくらいが理想だと思いますか？

5％以下：11％ (43人)

6～15％：18％ (71人)

16％以上：10％ (40人)

分からない：62％ (246人)

【理想の脂質】

6～15％

【理由】

AAFCO（米国飼料検査官協会）の成犬維持基準では、脂質は5.5％以上が必要とされています。

実際に市販されている総合栄養食の多くは10％前後で設計されており、この傾向にやや幅を持たせた「6～15％」を今回の目安としました。

「6～15％」を理想とする回答は全体の18％で、約5～6人に1人という結果に。



一方で「分からない」と答えた方は62％にのぼり、脂質についてもタンパク質同様、理解が進んでいない傾向が見られました。



ただし、「分からない」以外の回答では、比較的正解に近い数値を挙げる方も多かったです。

“脂質は多すぎても少なすぎても良くない”という感覚が浸透しているのかもしれません。

ドッグフードの成分表示を日常的にチェックする飼い主はごくわずか

■ 普段、ドッグフードの成分表示（カロリー・タンパク質・脂質など）をどの程度チェックしていますか？

ときどき気になる項目だけチェックする：36％ (145人)

ほとんどチェックしていない：35％ (139人)

そもそも成分表示を意識したことがない：15％ (61人)

毎回必ずチェックしている：13％ (52人)

その他：1％ (3人)【内訳： 初めて購入するときだけ(1) 】

最も多かったのは「ときどき気になる項目だけチェックする（36％）」という回答で、次いで「ほとんどチェックしていない（35％）」が続きました。



合わせると全体の約7割が、日常的には成分表示を細かく確認していないことが分かります。



一方、「毎回必ずチェックしている」は13％と少数派で、愛犬に合うフードを慎重に選びたい層とみられます。



全体としては、“気になったときだけ見る”ライト層が中心という傾向がうかがえました。

【まとめ】詳しい記事の情報

本記事

【400人調査】ドッグフードの成分表示、あなたは分かる？正解率は20％以下

https://dogfood8.xsrv.jp/survey-dogfood-nutrition-awareness.html

アンケート概要

アンケート名：ドッグフードの成分表示について

回答者数：400名

アンケート実施日：2025年10月8日

調査の方法：インターネット調査

■ 回答者の年齢や性別

【男性：263名】

20代：9名

30代：58名

40代：88名

50代：74名

60代以上：34名

【女性：137名】

20代：7名

30代：50名

40代：54名

50代：20名

60代以上：6名

■会社概要

株式会社エイト

所在地：東京都港区南青山2-2 5F

会社HP：https://eight-incorporated.com/

