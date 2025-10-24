「Spookiz（スプーキッズ）」、10/31（金）に5年ぶりの新シーズンスタート！始動直前に、見どころの一部を先行公開？！

写真拡大

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる新シーズンの第一話公開直前に、4本目となるティザー動画を公開した。






Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数622万人（10月24日現在）、総再生回数32億回超え（10月24日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。


セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。




そんなSpookizは、新シーズン「Spookiz -Monsters Awakening-」の第一話公開がいよいよ一週間後に迫る中、本日10/24（金）には4本目となるティザー動画が公開となった。ティザー動画では、ドラキュラのCulaがコウモリの姿に変身し、やんちゃなBaby Kebiを掴んで空を飛んでいたと思いきや、ラストには何かにおびえる表情が映し出された。この目線の先にあるものとは…?!続々と明かされていく新シーズン、10/31（金）日本時間21:00公開となる第一話にぜひ期待してほしい。




＜「Spookiz -Monsters Awakening-」Teaser 4＞


https://youtu.be/zb53Z0kT_es




＜Spookiz オフィシャルYouTube＞


https://www.youtube.com/@spookiz




＜Spookiz公式サイト＞


https://spookizworld.com/




＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞


・X：https://x.com/Spookiz_japan


・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/




＜その他公式アカウント＞


Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/


TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld


X：https://x.com/Spookiz_world


Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld




＜Spookiz＞


あらすじ


誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！




[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]




いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）


食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）


のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）


ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）


恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）




舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！




姿かたちも千差万別、性格も十人十色。


かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！




作品紹介：


株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は622万人（10月24日現在）、総再生回数は32億回超え（10月24日現在）を誇っている。