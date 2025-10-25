こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】「第27回全国高校生・留学生作文コンクール2025」の入賞者を発表。最優秀賞に副賞20万円。
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、｢第27回 全国高校生・留学生作文コンクール2025」の入賞者を発表しました。１１月２４日（日）に文京キャンパスにて授賞式及び記念パーティーを開催します。
「後藤新平・新渡戸稲造記念 第27回全国高校生・留学生作文コンクール2025」の入賞者が決定しました。
このコンクールは明治から大正にかけて日本が国際社会に登場していく上で 重要な足跡を残した第三代学長・後藤新平、第二代学監・新渡戸稲造の精神を受け継ぎ、「国際協力」「国際理解」「社会貢献」の重要性を広く伝え、 グローバルに活躍できる人材の育成を目的に開催しています。 27回目を数える今回のコンクールでは全国289の学校から高校生の部、留学生の部を合わせて2,156点の応募がありました。
［後援］文部科学省、外務省、読売新聞東京本社、独立行政法人国際協力機構（JICA）、全国高等学校長協会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「第27回 全国高校生・留学生作文コンクール」入賞者
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌────────┐
高校生の部
└────────┘
01 ｜後藤新平賞（最優秀賞）
━━━━━━━━━━━━━━
林 樟太朗 さん（滋賀県・県立膳所高等学校）
『フィンランドの小さな町で、市長から学んだこと』
02 ｜読売新聞社賞
━━━━━━━━━━━━━━
西野 咲希 さん（東京都・創価高等学校）
『差し出された「手」』
03 ｜優秀賞
━━━━━━━━━━━━━━
上田 ひな さん（愛媛県・県立松山北高等学校）
『マイペンライの精神』
星野 結実子 さん（東京都・新渡戸文化高等学校）
『教室の片隅から』
牧 心音 さん（大阪府・上宮高等学校）
『万博で広がる私の異文化体験』
04 ｜入選
━━━━━━━━━━━━━━
井戸 颯真 さん（香川県・大手前丸亀高等学校）
『違いを楽しむチカラ』
岡江 陽和 さん（鹿児島県・鹿児島情報高等学校）
『聞くと聴く』
小西 琉偉 さん（滋賀県・近江兄弟社高等学校）
『世界と対話する勇気』
土屋 瑛 さん（東京都・東京学芸大学附属国際中等教育学校）
『Who am I?』
吉田 桜 さん（東京都・学習院女子高等科）
『伝える勇気が開く扉』
05 ｜奨励賞
━━━━━━━━━━━━━━
稲村 瑠華 さん（東京都・晃華学園高等学校）
『その優しさ、待って』
加島 優那 さん（広島県・県立西条農業高等学校）
『自然と生きる空間を、誰かのために』
勝又 美涼 さん（山梨県・富士学苑高等学校）
『ひとつの畳で世界とつながる』
齋藤 美沙 さん（東京都・トキワ松学園高等学校）
『共に食卓を囲める社会を私の社会貢献で』
佐藤 由彩花 さん（山梨県・富士学苑高等学校）
『諦めさせない』
柴 万琳 さん（愛媛県・済美高等学校）
『小さな一歩が未来を変えてゆく』
髙橋 桃奈 さん（宮城県・仙台高等専門学校）
『異文化の鏡に映った私』
田口 知実 さん（神奈川県・湘南白百合学園高等学校）
『握手』
田代 依子 さん（福岡県・県立福岡高等学校）
『ウクライナと共に平和を』
内藤 こころ さん（東京都・白百合学園高等学校）
『信頼と敬意』
深澤 紗雪 さん（山梨県・駿台甲府高等学校）