拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、｢第27回 全国高校生・留学生作文コンクール2025」の入賞者を発表しました。１１月２４日（日）に文京キャンパスにて授賞式及び記念パーティーを開催します。




「後藤新平・新渡戸稲造記念 第27回全国高校生・留学生作文コンクール2025」の入賞者が決定しました。
このコンクールは明治から大正にかけて日本が国際社会に登場していく上で 重要な足跡を残した第三代学長・後藤新平、第二代学監・新渡戸稲造の精神を受け継ぎ、「国際協力」「国際理解」「社会貢献」の重要性を広く伝え、 グローバルに活躍できる人材の育成を目的に開催しています。 27回目を数える今回のコンクールでは全国289の学校から高校生の部、留学生の部を合わせて2,156点の応募がありました。

［後援］文部科学省、外務省、読売新聞東京本社、独立行政法人国際協力機構（JICA）、全国高等学校長協会

　 「第27回　全国高校生・留学生作文コンクール」入賞者
　　高校生の部
01 ｜後藤新平賞（最優秀賞）
林　樟太朗 さん（滋賀県・県立膳所高等学校）
『フィンランドの小さな町で、市長から学んだこと』

02 ｜読売新聞社賞
西野　咲希 さん（東京都・創価高等学校）
『差し出された「手」』

03 ｜優秀賞
上田　ひな さん（愛媛県・県立松山北高等学校）
『マイペンライの精神』

星野　結実子 さん（東京都・新渡戸文化高等学校）
『教室の片隅から』

牧　心音 さん（大阪府・上宮高等学校）
『万博で広がる私の異文化体験』


04 ｜入選
井戸　颯真 さん（香川県・大手前丸亀高等学校）
『違いを楽しむチカラ』

岡江　陽和 さん（鹿児島県・鹿児島情報高等学校）
『聞くと聴く』

小西　琉偉 さん（滋賀県・近江兄弟社高等学校）
『世界と対話する勇気』

土屋　瑛 さん（東京都・東京学芸大学附属国際中等教育学校）
『Who am I?』

吉田　桜 さん（東京都・学習院女子高等科）
『伝える勇気が開く扉』


05 ｜奨励賞
稲村　瑠華 さん（東京都・晃華学園高等学校）
『その優しさ、待って』



加島　優那 さん（広島県・県立西条農業高等学校）
『自然と生きる空間を、誰かのために』

勝又　美涼 さん（山梨県・富士学苑高等学校）
『ひとつの畳で世界とつながる』

齋藤　美沙 さん（東京都・トキワ松学園高等学校）
『共に食卓を囲める社会を私の社会貢献で』

佐藤　由彩花 さん（山梨県・富士学苑高等学校）
『諦めさせない』

柴　万琳 さん（愛媛県・済美高等学校）
『小さな一歩が未来を変えてゆく』

髙橋　桃奈 さん（宮城県・仙台高等専門学校）
『異文化の鏡に映った私』

田口　知実 さん（神奈川県・湘南白百合学園高等学校）
『握手』

田代　依子 さん（福岡県・県立福岡高等学校）
『ウクライナと共に平和を』

内藤　こころ さん（東京都・白百合学園高等学校）
『信頼と敬意』

深澤　紗雪 さん（山梨県・駿台甲府高等学校）