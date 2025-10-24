『崩壊：スターレイル』Ver.3.7「明日は昨日に」が11月5日（水）にリリース！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、『崩壊：スターレイル』のVer.3.7「明日は昨日に」が11月5日（水）にリリースされ、オンパロス編に終止符が打たれることを発表しました。開拓者が最後の戦いに挑む中、新たな限定★5キャラクター「キュレネ」がいよいよ実装されます。同時に、強力な敵や面白い期間限定イベントも続々と登場し、危機と出会いが交錯する銀河の冒険をお届け致します。

Ver.3.7「明日は昨日に」最新PVはこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-L1PxKwvJ74 ]

オンパロスの物語はいよいよフィナーレを迎える！

今までのオンパロスの物語において、列車組はそれぞれタイタンの火種を受け継ぎ、新たな力を得たと同時に、オンパロスの運命と固く結びつくことになりました。今、列車組は黄金裔たちと肩を並べて、これまでで最も強大な敵--「鉄墓」に立ち向かい、今までにない戦いに臨むことになります。この戦いはすでに「壊滅」と「知恵」の対立を超え、「記憶」の力が陰で蠢いています。全宇宙を巻き込む危機を前に、銀河の各勢力も動き出そうとしています。星穹列車と天才たちの呼びかけにより、銀河連合軍が静かに結集しています。

決戦は「時の果て」で繰り広げられます。ここは砂嵐が吹き荒ぶ、果てしない荒野が広がっています。鉄墓はあまりにも強大で、ファイノンは全力を尽くしてようやくそれをこの地に封印することができました。今、開拓者はここで地の底まで突き刺さった巨大な剣と、ファイノンに似た彫像を見つけることができます。ファイノンはここで3層の封印を設け、仲間たちが帰還して封印をすべて解除した後、共に決戦の地へ向かうことを静かに待っています。

待望の「キュレネ」が実装！

最終決戦が始まるとともに、キュレネが正式にプレイアブルキャラクターとして仲間に加わります。オンパロスの物語が始まって以来、彼女は様々な姿で開拓者と一緒に旅をしてきました。Ver.3.7では、キュレネは、最も信頼する開拓者に、知られざる過去を語り、彼女を巡るすべての謎が明かされることになります。

キュレネは記憶の運命を歩む氷属性の★5キャラクターです。彼女がパーティにいる時、味方全体の与ダメージがアップします。キュレネは戦闘スキルで結界を展開し、結界が展開している間、味方が敵にダメージを与えるたびに、追加で確定ダメージが1回発生します。さらに、キュレネ以外の味方が行動するたびに、キュレネは「追憶」を獲得します。「追憶」が一定量溜まると、キュレネは必殺技を発動できるようになり、最も強力な状態になります。キュレネが初めて必殺技を発動する時、自身以外の味方全体の必殺技を発動できるようにし、同時に結界が長期間持続可能になります。この時、彼女は記憶の精霊「キュレネ」も召喚します。記憶の精霊「キュレネ」は自身以外の任意の味方1名を選んで強化できます。強化対象が「黄金裔」の場合、専用の「特殊効果」を付与します。また、記憶の精霊「キュレネ」が行動時、自身以外の味方にバフを提供できるほか、敵全体にダメージを与えることも選択できます。状況に応じて選択し、仲間を勝利へ導きましょう。

新コンテンツとイベントが盛りだくさん！

新バージョンでは、新たな常設コンテンツ「マネーウォーズ」が実装されます。開拓者は「前衛」と「後衛」を合わせて最大10名のキャラクターを編成して戦うことができます。同じ流派または同じ陣営のキャラクターが肩を並べて戦う時、「絆」効果が発動してパーティにさらなる力を与えます。「マネーウォーズ」リリース後、61名のキャラクターが参戦し、全てのキャラクターが無料でお試しできます。大型常設コンテンツとして、挑戦をクリアする際にもらえる報酬の他に、「マネーウォーズ」では「階差宇宙」と同じような周期的な報酬システムが実装されます。また、不定期に新たな挑戦や成長の体験が続々と更新されていきます。

上記の内容の他に、Ver.3.7には新たな要素がまだまだたくさんありますので、ぜひご期待ください。まず、新たなイベント「風雲！にゃんこ城」がまもなく登場します。宇宙ステーションにいるルアン・メェイの創造物たちは、新たなトレーニングプログラムに参加し、さまざまな障害を乗り越えながらランキング上位を目指していきます。

また、Ver.3.7では、「開拓コーデ」が実装され、開拓者がより多くの外見カスタマイズができるようになります--中には、Ver.3.7のメインストーリーをクリアした後に無料で獲得できる、限定ヘッドアクセサリー「救世主の月桂冠」も含まれます。最後に、ショートアニメ『ハローワールド』および楽曲『昔々の漣』などの新コンテンツも続々と配信されていきます。過去7バージョンにおいて、共に渡って歩んできた旅路を振り返りながら、オンパロスの物語の円満な幕引きを見届けましょう。

