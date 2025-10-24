【10/30(木)～10/31(金)開催】スカイディスクが「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪会場」に出展します ～AI×SaaSで自治体・企業のDX推進を支援～

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2025年10月30日（木）～31日（金）にインテックス大阪（1・2号館）で開催される「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪会場」に出展いたします。

本展示では、AIを活用した生産計画最適化ソリューション「最適ワークス」を中心に、製造業や自治体のDX推進を支援する最新の取り組みや導入事例をご紹介します。

デジタル化・DX推進展（ODEX）は、官公庁・地方自治体・企業などが抱える「業務効率化」「デジタル活用」「人材不足」などの課題に対し、最新のテクノロジーやソリューションを通じて解決策を提示する関西最大級の展示会です。

会期中は、全国のDX関連企業・自治体・ベンダーが多数出展し、来場者との実践的な情報交換やマッチングが行われます。

スカイディスクのブースでは、AIが自動で最適な生産・業務計画を提案する「最適ワークス」の最新アップデートをデモ形式で体験いただけます。

製造現場での「計画立案の属人化」や「納期遅延」、自治体業務における「作業負荷の偏り」など、現場のリアルな課題に対して、AIがどのように生産性を高めるのかを具体的な導入事例とともにご紹介します。

また、ブースでは専門スタッフによる個別相談も実施します。

AI導入や業務効率化に課題を感じている企業・自治体の皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

▪️イベント概要

名称：第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪会場

会期：2025年10月30日（木）～31日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪（1・2号館）

主催：ODEX実行委員会

公式サイト：https://odex-expo.jp/osaka/ (https://odex-expo.jp/osaka/)

▪️スカイディスク 出展情報

ブース番号：9-9

出展内容：

・AIによる生産計画最適化サービス「最適ワークス」

・導入企業のDX成功事例紹介

・個別相談コーナー

出展製品：AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp