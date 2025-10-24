パリ発の傘ブランド「ANATOLE paris」、『FUDGE』、『men’ s FUDGE』、『kiitos.』が贈る新イベント「FUDGE Weekend」に出店！購入者限定特典も。
そこはまるで週末のヨーロッパ！人気雑誌『FUDGE』、『men’ s FUDGE』、『kiitos.』が贈る新イベント「FUDGE Weekend」にANATOLEが出店いたします。
- FUDGE Weekend -
門をくぐった先に広がるのは、まるでヨーロッパの街角のような世界。
3誌がセレクトしたアパレルブランドやショップで心ゆくまでお買い物を楽しんだり、憧れのモデルになった気分で撮影体験をしてみたり…。
雑誌の世界がそのまま飛び出したような空間で、いつもとちょっと違う週末を。おしゃれの楽しさを再発見する、“特別なひと時”へようこそ。
この特別な空間でヨーロッパのような空気感を感じながらパリ生まれのANATOLEも初の単独出店として展開いたします。
今回のイベントでしか体験できない内容や、充実できるコンテンツを盛りだくさんご用意しております。
当日は購入者限定特典のワークショップを開催。
ANATOLEを、あなただけの特別仕様に。
今回限定のフォトスポットもご用意しております。
秋めいてきたこの季節に、ぜひ特別な空間を体験しにいらしてください。
【概要】
期間：10月25日（土） 11:00～19:00（17:00～ナイトタイム）
10月26日（日） 11:00～17:00
会場：EASE Village
住所：東京都品川区西五反田3-1-2
アクセス：目黒駅より徒歩3分
入場料：1500円（当日券のみ）
※中学生以下無料 ※トートバッグ付き
入場やチケットに関する詳細、出展ブランドに関するお知らせは随時FUDGE.jp(https://fudge.jp/)とInstagram（@fudge_online_store(https://www.instagram.com/fudge_online_store/)）にてお知らせいたします。
■Anatole paris（アナトール パリス）
2018年にフランス・パリで誕生した「ANATOLE」は、品質やデザインにこだわった、
晴雨兼用、100%リサイクルファブリック使用の折りたたみ傘のブランド。
私たちの使命は、長く大切にしたいと思える製品を生み出すこと。
フランスらしいエレガンスと実用性を兼ね備え、どんな天気の日もスマートに過ごせるように。
創業者の思いは、「雨の日もおしゃれを楽しんでほしい」というシンプルな願いから。
パリの街角から世界中へ――Anatoleは、雨の日をポジティブに変える、あなたの小さなパートナー。
今後も全国の取扱店舗やイベント、オンラインストアにて順次展開予定です。
詳細情報は公式SNS・Webサイトにて随時更新いたします。ぜひご注目ください。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社イデアポート Anatole PR担当
電話：03-5715-3251
お問い合わせメール：info@ideaport.co.jp
公式インスタグラム：https://www.anatole.jp/
公式オンラインストア：https://www.anatole-store.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/anatole_japan/