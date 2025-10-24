兵庫湊川隧道貯蔵酒「隧 ZUI 2025　乙巳Ver.」蔵出し

早駒運輸株式会社

令和7年11月8日（土）、兵庫湊川隧道貯蔵酒「隧 ZUI 2025 乙巳Ver.」の販売を開始します。

そして、同日開催の「土木の日」新湊川ウォーク～湊川隧道通り抜け～」において、マルシン市場に販売ブースを設置し「隧 ZUI 2025 乙巳Ver.」を販売します。

2017年、神戸開港150年を記念して、早駒運輸と神戸酒心館は、湊川隧道保存友の会と連携し、記念酒「SAKE from KOBE-KO」を販売しました。そして、2020年より五国兵庫の歴史文化を再発信するため、新たに兵庫県も参画した４者によって5 年間にわたる日本初の『湊川隧道 日本酒貯蔵プロジェクト』がスタートし、兵庫湊川隧道貯蔵酒「隧 ZUI」が誕生しました。

日本初の近代河川トンネルである湊川隧道は、１年を通して気温が15 度に保たれており、「天然カーヴ」と呼ばれています。「隧 ZUI」は、湊川隧道で180日間貯蔵されており、舌触りがやわらかく、フルーティーな味わいになっています。

今回、誕生した6代目の「隧 ZUI 乙巳Ver.」、是非ご賞味ください。

「隧 ZUI 2025 乙巳Ver.」は、神戸シーバスboh boh KOBE号船内のほか、神戸酒心館、神戸市内の酒販店等でも販売されます。

１ 「土木の日」新湊川ウォークでの「隧 ZUI 2025 乙巳Ver.」販売

日 時：令和7年11月8日(土) 10：00～14：00 ※雨天中止

販売価格：2, 200円(税込)

販売場所：マルシン市場

※毎年3,000本数量限定で、神戸シーバスboh boh KOBE号 船内、神戸酒心館、神戸市内の酒販店等でも随時販売開始予定

２ 新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～

スタート場所：長田橋（長田区六番町）

解散 場所：湊川隧道入口（夢野石井橋前）

参 加 費 ：無料

詳 細 H P ：新着情報 | 湊川隧道公式WEBサイト 悠久の時を経て、現代に残る神戸の近代化産業遺産 (minatogawa-zuido.com(https://minatogawa-zuido.com/news/2336/)）

※定員人数に達したため、参加の申込は終了しています

スタート受付：長田橋東広場の河川階段踊り場(長田区六番町) 神戸市営地下鉄「長田駅」西出口1を出て北へ約190m 高速神戸鉄道「高速長田駅」北口を出て北へ約270m

早駒運輸（株）

「本件に関する問い合わせ」

神戸ウォーターフロント事業部

企画広報戦略室



TEL：078-321-0154

FAX：078-321-0583

メール：kikaku@hayakoma.com