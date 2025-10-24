プロeスポーツチーム「REJECT」IdentityV部門が『Identity V Japan League 2025 Fall』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、IdentityV部門が2025年10月25日（土）から12月7日（日）にかけて開催される『Identity V Japan League 2025 Fall』（以下、IJL 2025 Fall）に出場することをお知らせします。

『Identity V Japan League』は、NetEase Gamesが主催する非対称型対戦ゲーム『Identity V（第五人格）』の公式eスポーツリーグで、日本最大規模の大会です。ワールド決勝トーナメント『Call of the Abyss』（以下、COA）への出場権が懸かる重要なシリーズでもあります。

秋季のIJLレギュラーシーズンでは、8チームが14日間にわたり、BO3（Best of 3）の総当たり形式で各チームと2試合ずつ対戦します。REJECTの初戦は10月25日（土）12:00～を予定しています。

レギュラーシーズン上位6チームは、12月19日（金）よりインテックス大阪5号館で開催されるプレーオフに進出し、COAワールド決勝トーナメント出場権を懸けて優勝を争います。IJL制覇とCOA出場を目指すREJECTへのご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：Identity V Japan League 2025 Fall

■ 開催日：2025年10月25日（土）～12月7日（日）

■ 会場 ：日本

■ 主催 ：NetEase Games

■ 賞金総額：20,000,000円

■ 公式配信：https://www.youtube.com/@IdentityV/streams

■ 公式HP：https://www.identityvgame.com/m/jp/index.html

【IdentityV部門 ロースター】

■ Soba（@kona_0603(https://x.com/kona_0603)）│サバイバー

■ City（@cityy_V(https://x.com/cityy_V)）│ サバイバー

■ Raolie（@raori_(https://x.com/raori_)）│ サバイバー

■ Unpyi（@unpii2213(https://x.com/unpii2213)）│ サバイバー

■ fuku（@Fukufuku0037(https://x.com/Fukufuku0037)）│ サバイバー

■ AKa（@TMW75641137(https://x.com/TMW75641137)）│ハンター

■ Alf（@Alf_1_(https://x.com/Alf_1_)）│ ハンター

■ hhu（@hhubiribiri(https://x.com/hhubiribiri)）│コーチ

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

