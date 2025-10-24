【ウェスティンホテル東京】大晦日の恵比寿に一夜限りの“カジノ”がオープン、ウェスティンホテル東京で華やかな新しい年の幕開けを祝う特別イベント「カジノ・カウントダウン2025-2026」開催

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2025 年12月31日（水）から2026年1月1日（木・祝）にかけ、1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて、5種類のカジノゲームを楽しみながら年の締めくくりと新年の幕開けを迎える、一夜限りのカウントダウンイベント「カジノ・カウントダウン2025-2026」を昨年大好評につき今年も開催いたします。

ラグジュアリーバイツ、モエ・エ・シャンドン（イメージ）

また、22階スカイバー「エスカリエ」でも、Tama Tsuboi氏のスパニッシュギターの演奏とハスキーソウルな歌声が響く「エスカリエ・カウントダウン 2025-2026」を開催いたします。

ウェスティンホテル東京のロビーラウンジとバーが“カジノ”に

華やかな新年の幕開けを迎えるカウントダウンイベント

カジノ・カウントダウン2025-2026

2026年を迎えるカウントダウンイベント「カジノ・カウントダウン2025-2026」では、1階ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」と「ザ・バー」が、華やかで非日常的なアミューズメントカジノの空間に昨年大好評につき今年も変わります。会場には本物のディーラーが登場し、ポーカーやルーレット（ダブル）、ミニバカラ、ブラックジャック、ビッグシックスのエキサイティングな5種類のゲームで、まるでカジノを思わせる臨場感を演出します。

イベント中は、ジャズシンガーとして活躍するエイミー ブラックシュレガー氏によるライブパフォーマンスが、さらに華やかな雰囲気を添え、一年の締めくくりと新たな年の幕開けを彩ります。お食事は、パスアラウンドでご提供する「ラグジュアリーバイツ」とモエ・エ・シャンドンのシャンパーニュのフリーフローを。着席プランでは、総料理長がこの日のために腕を振るうスペシャルメニュー「ラグジュアリーバイツ プレート」をご用意いたします。

大晦日の恵比寿に一夜だけ現れる、エキサイティングな非日常的な空間で、心に残る年越しのひとときをお楽しみいただけます。

開催日：2025年12月31日 (水)

時 間：21:30開場 22:00開演 24:30クローズ

料 金：

〇スタンディングプラン 1名様 \18,000～（税・サービス料込）

ラグジュアリーバイツ、ドライスナック、フリーフロー120分（モエ・エ・シャンドン、赤・白ワイン、ビール、カクテル、ソフトドリンク）

〇着席プラン The Bar １組 \120,000～（税・サービス料込）

ラグジュアリーバイツ プレート、ドライスナック、ドンペリニョン・ボトル、フリーフロー120分（モエ・エ・シャンドン、赤・白ワイン、ビール、カクテル、ソフトドリンク）

※1プランあたり最大4名様まで着席可能です

〇着席プラン The Lounge １組 \140,000～（税・サービス料込）

ラグジュアリーバイツ プレート、ドライスナック、ドンペリニョン・ボトル、フリーフロー120分（モエ・エ・シャンドン、赤・白ワイン、ビール、カクテル、ソフトドリンク）

※1プランあたり最大5名様まで着席可能です

ラグジュアリーバイツ プレート（イメージ）

エンターテイメントの内容：

・ディーラーによるルーレットやポーカー、ブラックジャックなどのアミューズメントカジノ 全６テーブル

・ボーカル、バス、ギター、パーカッションによるライブ演奏

場 所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」、エグゼクティブバー「ザ・バー」(1F)

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

＜パフォーマンス＞

Aimee Blackschleger(Vo) / エイミー ブラックシュレガー

日本に拠点を移して、約15年間の間 Jazzシンガーとして数多くのステージで歌唱。スタジオレコーディングにも携わってきた。 ゲームソフト（コナミ、セガなど）やアニメーション（カプコン、セガ、ガイナックス）など、日本最大級のプレイヤー向けに主題歌などを収録・録音した後、進撃の巨人のサウンドトラック内でも歌唱。また、パナソニック、ソニー、日産、三菱などの主要なコマーシャルのセッションボーカリストおよび作詞家としても非常に人気がある。加えてNHK、YAMAHA、Benesseなどでナレーションを担当している。

他にもAI、清木場 俊介、AKB48のニューアルバムでバックアップボーカリストとして参加。

エイミー ブラックシュレガー

＊本イベントにおけるアミューズメントカジノは、遊びを目的として、金銭的な賭けは行いません。法律に基づいて運営されます。なお景品の提供はございません。

※事前のご予約およびオンラインでの事前決済が必要です。

※ご予約日の3日前からは100%のキャンセル料を頂戴します。

※スタンディングプランは立見形式となり、着席スペースはございませんので、予めご了承ください。

※着席プランには数に限りがございます。着席プランはお席をカジノとは別のエリアにご用意しております。またお席から直接エンターテイメントが見えない場合もございます。

※着席をご希望の未成年のお客様は、大人の方と同額でご案内いたします。また、未成年のお客様にはソフトドリンクのみをご提供いたします。

ご予約・お問い合わせ：

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」Tel.03-5423-7287

HP : https://www.theloungetokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

エスカリエ・カウントダウン 2025-2026

22階スカイバー「エスカリエ」では、Tama Tsuboi氏によるスパニッシュギターの演奏とともに、2026年の幕開けを祝う「エスカリエ・カウントダウン 2025-2026」を開催いたします。スタンダードプランでは、エレガントでフルーティーな風味が特長のシャンパン「ルイナール」と、キャビア メルバトーストをはじめとするアペタイザーをご用意。さらにアップグレードプランでは、名高い「ドン ペリニヨン」とともに、贅を尽くしたお料理をご堪能いただけます。

ホテル最上階から広がる東京の夜景とともに、洗練されたハスキーボイスな歌声と、シャンパン、そして美食に酔いしれるひとときで、新年の幕開けを彩ります。

開催日：2025年12月31日 (水)

時 間：22:00開演 24:30クローズ

料 金：

◯スタンダードプラン 1名様 \28,000（税・サービス料込）

・アペタイザープレート

・フリーフロー120分（ルイナール、赤・白ワイン、ビール、カクテル、ソフトドリンク）

◯アップグレードプラン 1名様 \38,000（税・サービス料込）

・アペタイザープレート

・フリーフロー120分（ドンペリニヨン、赤・白ワイン、ビール、カクテル、ソフトドリンク）

※窓際席は、アップグレードプランのみご予約いただけます

窓際席のみ、いずれのプランも別途テーブルチャージ \10,000をいただきます

ルイナールやドンペリニヨンのフリーフローとお食事をご用意（イメージ）

エンターテイメントの内容：

・Tama Tsuboi氏によるボーカル、スパニッシュギターのライブ演奏

場 所：スカイバー「エスカリエ」 (22F)

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-escalier/reserve

＜パフォーマンス＞

Tama Tsuboi

1991年 ニュージーランド、オークランド州生まれ。

ニュージーランド、ネパール、日本 育ちのギタリスト、シンガーソングライター。

フラメンコ ギタリスト「パコ・デルシア」に影響され13才でギターを持つ。

ボーダーレスな精神で、ジャンルに囚われず響かせるギターと歌声は優しくそして情熱的。切なさと懐かしさも感じさせる楽曲は観たもの、聴いたものを虜にする。2019年～2021年FM ヨコハマ レディオアパートメント の火曜日の住人になり、セッションや生演奏を基本とした番組「Unite2Night」のDJを務める。2020年 NHK日テレ「いないいないばあ！」に楽曲「オーレ！」を提供。

現在は、多国籍バンドSHAMANZのフロントマン そして、ソロパフォーマー/シンガーソングライター／作曲家／プロデューサーとして湘南をベースに活動中。2021年SHAMANZ 元メンバーでありビートメーカー Naoto Miyazawa と共にTama Tsuboiソロプロジェクトを始める。Tama Tsuboi の特徴的な歌い方や切なさをキープしながら今までのオーガニックなサウンドとは違った打ち込みと生楽器を融合させ、Latin/R&B/Reggae の要素が詰まった楽曲を披露。

Tama Tsuboi

ご予約・お問い合わせ：

スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

HP : https://www.escaliertokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-escalier/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。