その5分間が、未来の自分を育てる。NiZmir電気頭皮ブラシ

夕方の鏡に、ふと映る疲れた顔。

髪のボリュームダウン、化粧ノリの悪さ…。

もしかして、その原因は「頭皮のこり」ではありませんか？

触れてみてください。こめかみのあたり、思った以上に固くなっていませんか？

そんなサインに気づいたら、今夜から始めたいのが、たった5分の新習慣。

ソファに座って、スイッチを入れるだけ。ほんのり温もりと、微電流による心地よい振動が、頭皮から顔の筋肉へと広がる。まるでプロのエステティシャンが、凝り固まった部分を丁寧にほぐしてくれるような至福の時間。

「固かった頭皮が、じんわり柔らかく」

「美容液が、ぐんぐん浸透していく」

「鏡を見ると、顔の輪郭がすっきり」

--それは、毎日積み重なる、確かな変化です。

■ 機能のちから。ひとつひとつに、願いを込めて。

この一台に込められた技術のひとつひとつが、異なる方法で美しさをサポートします。

・ EMS微電流：「鍛える」ケアで、たるみにアプローチ。

低周波の微電流が表情筋に心地よいエクササイズを届け、すっきりとしたフェイスラインと、頭皮のハリを取り戻します。

・ RF高周波：「温める」ケアで、血行を促進。

肌の奥深くからじんわり温め、血行とリンパの流れを促進。頭皮のこりをほぐし、くすみ知らずの透明感のある肌へ。

・ EPイオン：「浸透させる」ケアで、栄養を届ける。

手塗りと比べて20倍の浸透力で*、美容成分を肌の奥深くまでしっかり運び、高価な美容液を、無駄にしません。

* メーカー測定基準

・ LED光療法：「選ぶ」ケア、お悩みに合わせて選べる4モード

・ 赤色LED (630nm)：コラーゲン生成を促し、ハリ・ツヤのある肌に。

・ 紫色LED (410nm)： 頭皮環境を整え、健やかで清潔な地肌に。

・ 赤＋紫 交互点滅：頭皮ケアに集中したい時に。

・ 赤＋紫 同時点滅：光のパワーで美容成分の浸透を後押し。

※角質層までタンク取り外し可能

● 清潔へのこだわり。洗えるタンクの、小さな革命。

ワンタッチで簡単に着脱できるタンクは、そのままシンクへ。透明で中身の残量が一目瞭然なだけでなく、丸ごと水洗いできるから、櫛の根本や液体タンク内部も、水の流れでさっと清潔に。

たった10秒の簡単お手入れで、いつでも新品同様の衛生状態を保てます。面倒な衛生管理から、ようやく解放されましょう。

■ この時間を、はじめてみませんか。【楽天マラソン限定】

この自分と向き合う時間を、より多くの方に体験していただくため、楽天マラソン期間中に限り、特別価格でご提供します。

通常価格 8,199円 → 4,100円 (税込)

実質半額でのご提供！

【今すぐ、この時間をはじめる】

クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UEdGSS1LQTJDLU1YWlItTlozSQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UEdGSS1LQTJDLU1YWlItTlozSQ--&rt=)

クーポンコード：KA2C-PGFI-MXZR-NZ3I

●パソコンからの楽天クーポン取得方法

step1：myクーポン

step2：クーポンコード入力⇒KA2C-PGFI-MXZR-NZ3I

●スマホからの楽天クーポン取得方法

step1：myクーポン

step2：左側のメニューをクリック

step３：クーポンコード入力

今すぐご注文はこちらから⇒https://item.rakuten.co.jp/korekore23/nz-2219-w/

※【楽天マラソン開催期間】2025年10月24日22：00(金) ～ 10月27日9:59(月)

※ ご好評により、在庫数に限りがございます。売切れとなる前に、今すぐお求めください。

■ NiZmirが贈る、新しい美の習慣

毎日5分の「美習慣」が、もっと自分を好きになる、そんな毎日を。

NiZmirは、「美しさと若さを身近に」という想いから生まれたブランドです。高性能でありながら手頃な価格で、ご自宅でのセルフケアをサポート。美顔器、脱毛器など、お客様の美容と健康をトータルにプロデュースしています。季節に合わせた商品もご用意し、より多くの方に「自分磨き」の楽しさをお届けしてまいります。

