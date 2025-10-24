その5分間が、未来の自分を育てる。NiZmir電気頭皮ブラシ

夕方の鏡に、ふと映る疲れた顔。


髪のボリュームダウン、化粧ノリの悪さ…。


もしかして、その原因は「頭皮のこり」ではありませんか？



触れてみてください。こめかみのあたり、思った以上に固くなっていませんか？



そんなサインに気づいたら、今夜から始めたいのが、たった5分の新習慣。



ソファに座って、スイッチを入れるだけ。ほんのり温もりと、微電流による心地よい振動が、頭皮から顔の筋肉へと広がる。まるでプロのエステティシャンが、凝り固まった部分を丁寧にほぐしてくれるような至福の時間。



「固かった頭皮が、じんわり柔らかく」


「美容液が、ぐんぐん浸透していく」


「鏡を見ると、顔の輪郭がすっきり」



--それは、毎日積み重なる、確かな変化です。



■ 機能のちから。ひとつひとつに、願いを込めて。



この一台に込められた技術のひとつひとつが、異なる方法で美しさをサポートします。




・ EMS微電流：「鍛える」ケアで、たるみにアプローチ。


低周波の微電流が表情筋に心地よいエクササイズを届け、すっきりとしたフェイスラインと、頭皮のハリを取り戻します。



・ RF高周波：「温める」ケアで、血行を促進。


肌の奥深くからじんわり温め、血行とリンパの流れを促進。頭皮のこりをほぐし、くすみ知らずの透明感のある肌へ。



・ EPイオン：「浸透させる」ケアで、栄養を届ける。


手塗りと比べて20倍の浸透力で*、美容成分を肌の奥深くまでしっかり運び、高価な美容液を、無駄にしません。


* メーカー測定基準






・ LED光療法：「選ぶ」ケア、お悩みに合わせて選べる4モード



・ 赤色LED (630nm)：コラーゲン生成を促し、ハリ・ツヤのある肌に。



・ 紫色LED (410nm)： 頭皮環境を整え、健やかで清潔な地肌に。



・ 赤＋紫 交互点滅：頭皮ケアに集中したい時に。



・ 赤＋紫 同時点滅：光のパワーで美容成分の浸透を後押し。







　　　　　　　　　　※角質層まで


　　　　　　　　タンク取り外し可能

● 清潔へのこだわり。洗えるタンクの、小さな革命。



　ワンタッチで簡単に着脱できるタンクは、そのままシンクへ。透明で中身の残量が一目瞭然なだけでなく、丸ごと水洗いできるから、櫛の根本や液体タンク内部も、水の流れでさっと清潔に。



　たった10秒の簡単お手入れで、いつでも新品同様の衛生状態を保てます。面倒な衛生管理から、ようやく解放されましょう。






　


■ この時間を、はじめてみませんか。【楽天マラソン限定】



　この自分と向き合う時間を、より多くの方に体験していただくため、楽天マラソン期間中に限り、特別価格でご提供します。



通常価格 8,199円 → 4,100円 (税込)


実質半額でのご提供！



【今すぐ、この時間をはじめる】



■ NiZmirが贈る、新しい美の習慣



　毎日5分の「美習慣」が、もっと自分を好きになる、そんな毎日を。


　NiZmirは、「美しさと若さを身近に」という想いから生まれたブランドです。高性能でありながら手頃な価格で、ご自宅でのセルフケアをサポート。美顔器、脱毛器など、お客様の美容と健康をトータルにプロデュースしています。季節に合わせた商品もご用意し、より多くの方に「自分磨き」の楽しさをお届けしてまいります。







