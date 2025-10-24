テクノダンスプロジェクト Idiot Pop、原点回帰の新曲「Friday Night Party」を10/24(金)にリリース

株式会社STARBASE「Friday Night Party」アートワーク

テクノダンスプロジェクト Idiot Pop が、待望の新曲「Friday Night Party」をリリース。

本作は、アーティストとしての初期衝動を呼び覚ます「原点回帰」をテーマに制作。

中毒性の高いサンプルワークと、“Back to the 90s”をキーワードとしたフィルターハウスのアプローチを組み合わせ、ノスタルジーとモダンなダンスサウンドが融合した楽曲で、90年代フィルターハウスと現代的サウンドデザインが交錯する、ダンスフロア必聴の1曲。

クラブやフェスのフロアで映えるエネルギッシュなトラックであると同時に、洗練されたサウンドデザインが特徴となっている。

(配信リンク：https://lnk.to/IP_FNP )

Idiot Pop - Friday Night Party（Short Loop Anime MV）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hNfQUehBmco ]

また、この楽曲を収録したニューアルバムが、2025年10月26日（日）に開催される同人音楽即売会 M3秋（第二展示場 2F ケ-14a / Idiot Popブース）にて先行販売を予定。

💿「Idiot Pop - 90’s Dreaming I am Dreaming」

収録曲：

01. Friday Night Party

02. Fade Into You

03. One Love

04. 90’s Hero

05. Moon River

06. Heartbeats

07. Babylon

価格：\2,000（税込）

通販（BASE）：2025年10月27日より発送開始

https://idiotpop.thebase.in/items/120715172

【New EP Animation Teaser】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_cMSqk8FUlw ]

●楽曲情報●

配信開始日：2025/10/24

アーティスト：Idiot Pop

タイトル：Friday Night Party

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/IP_FNP

●Idiot Pop プロフィール

ダンスミュージックで歌謡曲の世界を書き換えたTK全盛期に思春期を過ごし、その音楽性と生き方に強い影響を受ける。

以降、テクノ／ハウス／ポップスの要素を自由に行き来する独自のスタイルを確立。2009年、自主制作でリリースした1stアルバム（限定1000枚）は1ヶ月で完売し、無名の新人として異例の注目を集めた。

以降、耳馴染みの良いトラックをコンスタントに発表し、SpotifyやApple Musicの公式プレイリストにも選出されている。近年では、乃木坂46出演CMやユニクロ、KIRINなどの企業広告への楽曲提供でも話題を呼んでいる。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/idiotpop