新作コラボたい焼き待望の登場！！「Fangamer Japan in GiGO」 ゲーマー焼き 第5弾販売のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGO渋谷 「Fangamer Japan in GiGO」にて、2025年11月1日(土)からコラボたい焼き「ゲーマー焼き 第5弾」の販売を開始いたします。

「Fangamer Japan in GiGO」オープン2周年記念の大復刻祭に続く本企画では、新規造形による第5弾として、ファン待望のラインナップが登場。人気キャラクター達がたい焼きとして登場いたします。

「Fangamer Japan in GiGO」は、ゲームグッズの制作・販売を行うFangamer LLCの日本支社Fangamer Japan(所在地：愛知県蒲郡市 代表者：ライクワイン・マーク・ジョセフ)のオフィシャルショップとして2023年7月21日にオープンし、2025年7月に2周年を迎えました。店内では、様々なゲームタイトルグッズや有名クリエイターたちのサインを展示しています。

【ゲーマー焼き 第5弾概要】

■販売期間：2025年11月1日(土)～2026年2月28日(土)予定

■販売店舗：GiGOのたい焼き 渋谷

■営業時間：11:00～20:00 ※予告なく変更となる場合がございます。

■価格：500円(税込)

ご注文1点につき、オリジナルデザインコースター(全12種)を1枚ランダムでプレゼントいたします。

■種類：全6種

■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん

【ゲーマー焼きデザイン】

【オリジナルデザインコースター】

■OMORI サニー■OMORI サムシング■UNDERTALE ニンゲン■UNDERTALE トリエル■HOLLOW KNIGHT ホーネット■HOLLOW KNIGHT ホロウナイト

期間ごとに異なるデザインをご提供いたします。

・オリジナルデザインコースター 第5弾：

提供期間：2025年11月1日(土)～2025年12月31日(水)

・オリジナルデザインコースター 第6弾：

提供期間：2026年1月1日(木)～2026年2月28日(土)

※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。

※画像・写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※販売数には限りがございます。無くなり次第終了となります。

※ゲーマー焼きとオリジナルデザインコースターの絵柄はランダム提供につき、お選びいただけません。

【セット販売のお知らせ】

多数のご要望にお応えして、ゲーマー焼き第5弾のコラボたい焼きの絵柄全6種類がすべて含まれる

「セット販売」を開始いたします。

3,000 円(税込)で第5弾のコラボたい焼きの絵柄 全6種類を提供いたします。

※セット購入の際も、オリジナルデザインコースターはランダム提供のためお選びいただけません。

【販売記念リポストキャンペーン】

ゲーマー焼き第5弾販売を記念し、Xにてリポストキャンペーンを実施いたします。

Xアカウント(https://x.com/GENDA_GiGO)をフォローのうえ、該当の投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で3名様に「オリジナルコースター第5弾コンプリートセット(全12種)」をプレゼントいたします。

実施日時

2025年10月24日(金)～2025年11月2日(日)

応募規約

https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

【Fangamer Japanとは】

Fangamer(ファンゲーマー)は、2008年にアリゾナ州ツーソン市で設立されたゲームグッズ制作会社です。ゲームファンの目線から自分たちでも使いたいと思えるゲームグッズを作り、企画・デザインから出荷まですべて社内で行っています。2017年には、日本支社にあたるFangamer Japanを愛知県 蒲郡市に設立。現在、Fangamer Japanでは本社から仕入れた商品をメインに販売していますが、今後は日本人のアーティスト・デザイナーと共にFangamer Japanオリジナル商品もリリースしていく予定です。

公式サイト:https://www.fangamer.jp/(https://www.fangamer.jp/)

公式X：https://x.com/fangamerjp

■著作権表記

■Fangamer Japan

Copyright 2025 Fangamer LLC

■OMORI

OMORI (C) OMOCAT, LLC 2025

■UNDERTALE

UNDERTALE (C) Toby Fox 2015-2025. All rights reserved.

■Hollow Knight

Hollow Knight (C) 2025 Team Cherry

■DELTARUNE

DELTARUNE (C) Toby Fox 2018-2025. All rights reserved.

■OneShot

(C) 2018-2025 FutureCat Games

■Ib

(C)kouri

(C) 2012-2025 kouri All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

(C)Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2015

■Banjo-Kazooie

(C) 2025 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft, Rare, the Rare logo and Banjo-Kazooie are trademarks of the Microsoft group of companies.

■GENDA GiGO Entertainment

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■GiGOグループのお店情報サイト特設ページ：

https://campaign.gendagigo.jp/fangamer/