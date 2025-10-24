新作コラボたい焼き待望の登場！！「Fangamer Japan in GiGO」 ゲーマー焼き 第5弾販売のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGO渋谷 「Fangamer Japan in GiGO」にて、2025年11月1日(土)からコラボたい焼き「ゲーマー焼き 第5弾」の販売を開始いたします。
「Fangamer Japan in GiGO」オープン2周年記念の大復刻祭に続く本企画では、新規造形による第5弾として、ファン待望のラインナップが登場。人気キャラクター達がたい焼きとして登場いたします。
「Fangamer Japan in GiGO」は、ゲームグッズの制作・販売を行うFangamer LLCの日本支社Fangamer Japan(所在地：愛知県蒲郡市 代表者：ライクワイン・マーク・ジョセフ)のオフィシャルショップとして2023年7月21日にオープンし、2025年7月に2周年を迎えました。店内では、様々なゲームタイトルグッズや有名クリエイターたちのサインを展示しています。
【ゲーマー焼き 第5弾概要】
■販売期間：2025年11月1日(土)～2026年2月28日(土)予定
■販売店舗：GiGOのたい焼き 渋谷
■営業時間：11:00～20:00 ※予告なく変更となる場合がございます。
■価格：500円(税込)
ご注文1点につき、オリジナルデザインコースター(全12種)を1枚ランダムでプレゼントいたします。
■種類：全6種
■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん
【ゲーマー焼きデザイン】
■OMORI サニー
■OMORI サムシング
■UNDERTALE ニンゲン
■UNDERTALE トリエル
■HOLLOW KNIGHT ホーネット
■HOLLOW KNIGHT ホロウナイト
【オリジナルデザインコースター】
期間ごとに異なるデザインをご提供いたします。
・オリジナルデザインコースター 第5弾：
提供期間：2025年11月1日(土)～2025年12月31日(水)
・オリジナルデザインコースター 第6弾：
提供期間：2026年1月1日(木)～2026年2月28日(土)
※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。
※画像・写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
※販売数には限りがございます。無くなり次第終了となります。
※ゲーマー焼きとオリジナルデザインコースターの絵柄はランダム提供につき、お選びいただけません。
【セット販売のお知らせ】
多数のご要望にお応えして、ゲーマー焼き第5弾のコラボたい焼きの絵柄全6種類がすべて含まれる
「セット販売」を開始いたします。
3,000 円(税込)で第5弾のコラボたい焼きの絵柄 全6種類を提供いたします。
※セット購入の際も、オリジナルデザインコースターはランダム提供のためお選びいただけません。
【販売記念リポストキャンペーン】
ゲーマー焼き第5弾販売を記念し、Xにてリポストキャンペーンを実施いたします。
Xアカウント(https://x.com/GENDA_GiGO)をフォローのうえ、該当の投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で3名様に「オリジナルコースター第5弾コンプリートセット(全12種)」をプレゼントいたします。
実施日時
2025年10月24日(金)～2025年11月2日(日)
応募規約
https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html
【Fangamer Japanとは】
Fangamer(ファンゲーマー)は、2008年にアリゾナ州ツーソン市で設立されたゲームグッズ制作会社です。ゲームファンの目線から自分たちでも使いたいと思えるゲームグッズを作り、企画・デザインから出荷まですべて社内で行っています。2017年には、日本支社にあたるFangamer Japanを愛知県 蒲郡市に設立。現在、Fangamer Japanでは本社から仕入れた商品をメインに販売していますが、今後は日本人のアーティスト・デザイナーと共にFangamer Japanオリジナル商品もリリースしていく予定です。
公式サイト:https://www.fangamer.jp/(https://www.fangamer.jp/)
公式X：https://x.com/fangamerjp
■著作権表記
■Fangamer Japan
Copyright 2025 Fangamer LLC
■OMORI
OMORI (C) OMOCAT, LLC 2025
■UNDERTALE
UNDERTALE (C) Toby Fox 2015-2025. All rights reserved.
■Hollow Knight
Hollow Knight (C) 2025 Team Cherry
■DELTARUNE
DELTARUNE (C) Toby Fox 2018-2025. All rights reserved.
■OneShot
(C) 2018-2025 FutureCat Games
■Ib
(C)kouri
(C) 2012-2025 kouri All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.
(C)Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2015
■Banjo-Kazooie
(C) 2025 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft, Rare, the Rare logo and Banjo-Kazooie are trademarks of the Microsoft group of companies.
■GENDA GiGO Entertainment
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
■GiGOグループのお店情報サイト特設ページ：
https://campaign.gendagigo.jp/fangamer/