コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 春日部店』を2025年11月28日（金）にグランドオープン
株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 春日部店』を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。
本店舗のオープンにより、FASTNAILは埼玉県内で7店舗目、全国で64店舗目の展開となります。
埼玉県内での出店をさらに拡大し、地域の皆さまにより便利で快適なネイルサービスをご提供いたします。
■店舗概要
店舗名 ：FASTNAIL 春日部店
所在地 ：埼玉県春日部市中央1丁目1-5 小島ビ
ル3B号室
営業時間：平 日 11:00～21:00
土日祝 10:00～20:00
アクセス：東武伊勢崎線「春日部駅」西口より徒
歩1分
予約受付開始日：2025年10月24日（金）
WEB予約サイト：https://www.fastnail.jp/
■オープン記念キャンペーン
オープンを記念して、「FASTNAIL 春日部店」限定で、全メニュー500円OFFキャンペーンを実施いたします。
期間：2025年11月28日（金）～12月28日（日）
明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがスピーディかつ丁寧に施術を行います。
この機会にぜひ、FASTNAILの「スピーディ＆ハイクオリティ」なネイルサービスをご体験ください。
■ファストネイルについて
FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。
トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。全国61店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。
WEBサイト：https://www.fastnail.jp/
■会社概要
会社名 ：株式会社コンヴァノ
所在地 ：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3階
創業 ：2007年4月11日
設立 ：2013年7月10日
代表者 ：代表取締役社長 上四元 絢
事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」
コーポレートサイト：https://convano.com/
ネイリスト採用Webサイト：http://www.fastnail.jp/recruit/career/index.html