コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 春日部店』を2025年11月28日（金）にグランドオープン

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 春日部店』を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。

本店舗のオープンにより、FASTNAILは埼玉県内で7店舗目、全国で64店舗目の展開となります。

埼玉県内での出店をさらに拡大し、地域の皆さまにより便利で快適なネイルサービスをご提供いたします。

■店舗概要

写真はイメージです

店舗名 ：FASTNAIL 春日部店

所在地 ：埼玉県春日部市中央1丁目1-5 小島ビ

ル3B号室

営業時間：平 日 11:00～21:00

土日祝 10:00～20:00

アクセス：東武伊勢崎線「春日部駅」西口より徒

歩1分

予約受付開始日：2025年10月24日（金）

WEB予約サイト：https://www.fastnail.jp/

■オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、「FASTNAIL 春日部店」限定で、全メニュー500円OFFキャンペーンを実施いたします。

期間：2025年11月28日（金）～12月28日（日）

明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがスピーディかつ丁寧に施術を行います。

この機会にぜひ、FASTNAILの「スピーディ＆ハイクオリティ」なネイルサービスをご体験ください。

■ファストネイルについて

FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。

トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。全国61店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。



WEBサイト：https://www.fastnail.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社コンヴァノ

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3階

創業 ：2007年4月11日

設立 ：2013年7月10日

代表者 ：代表取締役社長 上四元 絢

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」



コーポレートサイト：https://convano.com/

ネイリスト採用Webサイト：http://www.fastnail.jp/recruit/career/index.html