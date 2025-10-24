コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 春日部店』を2025年11月28日（金）にグランドオープン

写真拡大 (全4枚)

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 春日部店』を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。


本店舗のオープンにより、FASTNAILは埼玉県内で7店舗目、全国で64店舗目の展開となります。
埼玉県内での出店をさらに拡大し、地域の皆さまにより便利で快適なネイルサービスをご提供いたします。




写真はイメージです

■店舗概要


店舗名　：FASTNAIL 春日部店
所在地　：埼玉県春日部市中央1丁目1-5 小島ビ


　　　　　ル3B号室
営業時間：平　日 11:00～21:00


　　　　　土日祝 10:00～20:00
アクセス：東武伊勢崎線「春日部駅」西口より徒


　　　　　歩1分
予約受付開始日：2025年10月24日（金）
WEB予約サイト：https://www.fastnail.jp/






■オープン記念キャンペーン


オープンを記念して、「FASTNAIL 春日部店」限定で、全メニュー500円OFFキャンペーンを実施いたします。
期間：2025年11月28日（金）～12月28日（日）


明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがスピーディかつ丁寧に施術を行います。
この機会にぜひ、FASTNAILの「スピーディ＆ハイクオリティ」なネイルサービスをご体験ください。




■ファストネイルについて




FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。
トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。全国61店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。



WEBサイト：https://www.fastnail.jp/


■会社概要


会社名　：株式会社コンヴァノ


所在地　：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3階


創業　　：2007年4月11日


設立　　：2013年7月10日


代表者　：代表取締役社長 上四元 絢
事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」



コーポレートサイト：https://convano.com/


ネイリスト採用Webサイト：http://www.fastnail.jp/recruit/career/index.html