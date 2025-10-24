ダンスボーカルグループ “原因は自分にある。” 初の展示会「+KIRARI Presents 原因は自分にある。Exhibition“GNJB The Secret Party”」が 開催決定！

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255、以下「当社」）が運営するスタジオ『BLACKBOX³』にて、2025年11月17日（月）から11月30日（日）まで、スターダストプロモーション所属7人組ボーイズグループ「原因は自分にある。」の展示会「+KIRARI Presents 原因は自分にある。Exhibition “GNJB The Secret Party”」の開催が決定したことをお知らせします。当社は本展示会の企画・主催を担当いたします。

本展示会は、【原因は自分にある。メンバーが、大切なあなたを秘密のパーティへご招待】をコンセプトに、今回のために撮り下ろされた写真をはじめとする豪華展示、大迫力の4面LEDで日替わりでオリジナルコンテンツの上映など、ここでしか味わえない特別な時間をお楽しみいただけます。

彼らの言葉と想いが丁寧に紡がれた展示空間で、メンバーにそっと想いを打ち明けられるような、胸が高鳴る仕掛けが満載されています。

また、「原因は自分にある。オフィシャルファンクラブ『ゲンジブ観測所』」と、SDR公式アプリ「+KIRARI」のW会員様限定で、特典付き入場券を販売いたします。特典として、ご購入時に選択いただいたメンバーの個別ポストカードをプレゼントいたします。

◆ +KIRARI Presents 原因は自分にある。Exhibition “GNJB The Secret Party” 開催概要

公式サイト：https://gnjb.kirari-exhibition.com/

開催期間： 2025年11月17日（月）～11月30日（日）

開催場所：東京都新宿区内（会場詳細はチケット購入ページをご確認ください。）

※各回に入場者数の制限を設けて販売を実施します。ご来場をご希望の方は、事前予約制（日時指定）のチケットをご購入ください。

※ご購入いただいている日時のみご入場・ご観覧いただけます。必ず指定の時間内にお越しください。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

◆ 日替わり映像コンテンツ 上映スケジュール

11/17(月) 大倉空人

11/18(火) 小泉光咲

11/19(水) 桜木雅哉

11/20(木) 長野凌大

11/21(金) 武藤潤

11/22(土) 杢代和人

11/23(日) 吉澤要人

11/24(月) 大倉空人

11/25(火) 小泉光咲

11/26(水) 桜木雅哉

11/27(木) 長野凌大

11/28(金) 武藤潤

11/29(土) 杢代和人

11/30(日) 吉澤要人

※11/17(月) ~11/23(日) は「核心触発イノベーション」衣装、11/24(月) ~11/30(日) は「LIVE TOUR 2024 “架空のアウトライン”」衣装を展示いたします。

◆ チケット情報

■W会員先行限定 特典付き入場券：\3,500（税込）

申込対象： 「原因は自分にある。オフィシャルファンクラブ『ゲンジブ観測所』会員」かつ「+KIRARIメンバーソロファンコミュニティ会員」のW会員様のみお申込みいただけます。

来場者特典： ご購入されたソロファンコミュニティのメンバー個別ポストカード 1枚

各メンバーのファンコミュニティはこちら：https://info-kirari.com/community/#genin_ha_jibuni_aru

■一般入場券：\3,500（税込）

来場者特典： なし

※チケットの販売スケジュール、お申込み方法の詳細につきましては、後日公式サイト等で発表いたします。

※別途システム手数料が発生する場合がございます。

◆原因は自分にある。プロフィール

ジャパンカルチャーを牽引する、新解釈アイドルグループ『原因は自分にある。』

ネットカルチャーを代表する奇才から楽曲提供を受け、ミュージックビデオでは2Dのキャラとコラボなど2次元と3次元の架け橋的な存在をも体現する。

ライブでは、「シニカルな世界観・表情管理1000%のアイドル」など両極端にパラメーターを振り切った表現を自在に操る。

◆「＋KIRARI」

+KIRARI HP：https://info-kirari.com/

アプリダウンロード

Apple Store：https://apps.apple.com/jp/app/kirari/id1570748418

Google play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.thecoo.id2

◆ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「『できっこない』に挑み続ける」をビジョン掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「法人セールス事業」を展開しております。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

◆ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ： https://thecoo.co.jp