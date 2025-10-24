【ヴァンドームブティック】雪の妖精“シマエナガ”をモチーフにしたフェイラーコラボレーションアイテムが登場
素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案する「ヴァンドームブティック」より、歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」とのコラボレーションアイテムを発売。雪の妖精とも呼ばれる愛らしいシマエナガをモチーフにしたアクセサリーと、フェイラー製ポーチとのスペシャルなセットです。
右から）ブローチ・ポーチセット\23,100 、ブローチ・ポーチセット\30,800 、ネックレス・ポーチセット\28,600、リング・ポーチセット\25,300 、ブローチ・ポーチセット\23,100
アクセサリーは丸みのあるオリジナルカットの白蝶貝に、ブラックカラーのカットガラスでつぶらな瞳を表現。熟練の職人が一つ一つ手作業で尾羽を描き、リアルな羽色に仕上げました。
可愛らしさと上質さを兼ね備えたコラボレーションアイテムは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。
【フェイラーコラボレーション】アクセサリー
■ブローチ
愛嬌たっぷりな表情のシマエナガを白蝶貝で表現したブローチ。
小さな嘴でくわえた木の実の瑞々しいレッドカラーが、愛らしい差し色に。
ブローチ・ポーチセット（サークル型）\23,100
■ブローチ
木から飛び立つシマエナガのチャーミングな姿を白蝶貝で表現したブローチ。
一生懸命に小さな翼を広げ羽ばたくシマエナガ。真剣な眼差しながら、どこかユーモラスな表情に思わず笑みが溢れます。
ブローチ・ポーチセット（サークル型）\23,100
■リング
空をきょとんと見上げるシマエナガのチャーミングな姿を白蝶貝で表現したリング。
メタルはやわらかく指を包み込むような優美な曲線を描き、上質な淡水パールを雪に見立てました。
リング・ポーチセット（サークル型）\25,300
【セットポーチ】
ヴァンドームブティックオリジナルデザインの「FEILER（フェイラー）」製ポーチ。
手のひらサイズのサークル型はバッグチャームとしても使えるチェーン付きのデザイン。
【フェイラーコラボレーション】アクセサリー
■ネックレス・ブローチ
シマエナガのチャーミングな姿を白蝶貝で表現したアクセサリー。「シマエナガ団子」の愛称で親しまれる、木の枝に集まり仲良く並んでいるワンシーンを切り取りました。
ネックレス・ポーチセット（スクエア型）\28,600
ブローチ・ポーチセット（スクエア型）\30,800
【セットポーチ】
ヴァンドームブティックオリジナルデザインの「FEILER（フェイラー）」製ポーチ。木の枝に集まり仲良く並んでいる「シマエナガ団子」を描きました。
コスメやステーショナリーをまとめるのにぴったりな長方形タイプ。
VENDOME BOUTIQUE
素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーブランド
■FEILER Collaboration シマエナガ≫≫≫https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/vb_feiler_shimaenaga
■公式サイト≫≫≫ https://vendome.jp/vendome_boutique
■公式インスタグラム≫≫≫ https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/