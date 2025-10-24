【ヴァンドームブティック】雪の妖精“シマエナガ”をモチーフにしたフェイラーコラボレーションアイテムが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案する「ヴァンドームブティック」より、歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」とのコラボレーションアイテムを発売。雪の妖精とも呼ばれる愛らしいシマエナガをモチーフにしたアクセサリーと、フェイラー製ポーチとのスペシャルなセットです。

右から）ブローチ・ポーチセット\23,100 、ブローチ・ポーチセット\30,800 、ネックレス・ポーチセット\28,600、リング・ポーチセット\25,300 、ブローチ・ポーチセット\23,100

アクセサリーは丸みのあるオリジナルカットの白蝶貝に、ブラックカラーのカットガラスでつぶらな瞳を表現。熟練の職人が一つ一つ手作業で尾羽を描き、リアルな羽色に仕上げました。

可愛らしさと上質さを兼ね備えたコラボレーションアイテムは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。

【フェイラーコラボレーション】アクセサリー

■ブローチ

愛嬌たっぷりな表情のシマエナガを白蝶貝で表現したブローチ。

小さな嘴でくわえた木の実の瑞々しいレッドカラーが、愛らしい差し色に。

ブローチ・ポーチセット（サークル型）\23,100

■ブローチ

木から飛び立つシマエナガのチャーミングな姿を白蝶貝で表現したブローチ。

一生懸命に小さな翼を広げ羽ばたくシマエナガ。真剣な眼差しながら、どこかユーモラスな表情に思わず笑みが溢れます。

ブローチ・ポーチセット（サークル型）\23,100

■リング

空をきょとんと見上げるシマエナガのチャーミングな姿を白蝶貝で表現したリング。

メタルはやわらかく指を包み込むような優美な曲線を描き、上質な淡水パールを雪に見立てました。

リング・ポーチセット（サークル型）\25,300

【セットポーチ】

ヴァンドームブティックオリジナルデザインの「FEILER（フェイラー）」製ポーチ。

手のひらサイズのサークル型はバッグチャームとしても使えるチェーン付きのデザイン。

■ネックレス・ブローチ

■ネックレス・ブローチ

シマエナガのチャーミングな姿を白蝶貝で表現したアクセサリー。「シマエナガ団子」の愛称で親しまれる、木の枝に集まり仲良く並んでいるワンシーンを切り取りました。

ネックレス・ポーチセット（スクエア型）\28,600ブローチ・ポーチセット（スクエア型）\30,800

【セットポーチ】

ヴァンドームブティックオリジナルデザインの「FEILER（フェイラー）」製ポーチ。木の枝に集まり仲良く並んでいる「シマエナガ団子」を描きました。

コスメやステーショナリーをまとめるのにぴったりな長方形タイプ。

