ケンエレファント、2026年2月発売の カプセルトイ新製品9アイテムを発表！
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、2026年2月に発売するカプセルトイ新製品9アイテムを先行公開いたします。
今回は、初コラボの作家や人気キャラクターの実用的なポーチまで、多彩なラインナップが揃いました。コレクション性の高さはもちろん、遊び心やアート性を兼ね備えたカプセルトイの数々は、ファンはもちろん、初めて手に取る方にも楽しんでいただける内容です。
全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次展開予定です。
個性あふれる多種多様な9アイテムにぜひご注目ください。
<2026年2月発売の新製品>
※掲載内容は開発中の情報につき、仕様変更となる場合がございます。また、生産・物流状況により発売が遅れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
※詳細につきましては、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。
1. おぱんつ君 フィギュアコレクション
アーティスト・LOTAによるアイコン的キャラクター『おぱんつ君』とフレンズたちが待望のふわふわフロッキーなフィギュアに！なんとパンツは着脱可能！
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0678z
2. HELLO IN THE WORLD !! Vol.8balabace フィギュアコレクション
台湾出身のアーティスト・bALAbASE氏によるキャラクター、Bikeman17が登場！ヘルメットが外せて手が動く！
▼4個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0683z
3. gyunyuya キャットフェイスポーチ
フィギュアマスコットが話題の猫を愛するgyunyuyaのぬいぐるみ作品がついにふわふわ生地のポーチに！ロゴ入りカラビナ付き
▼4個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0689c
4. ぽっこしまんまるおかおポーチ
ケンエレファント×むにゅが生み出した新しいいのち！大人気ぽっこしシリーズからついにポーチが登場！
▼4個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0688z
5. 横尾忠則 グッズ第２弾
日本を代表する偉大な前衛芸術家・横尾忠則のグッズコレクションの待望の第２弾が登場！
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0686c
6. Mei フィギュアマスコット
放っておけない素朴な表情のぬいぐるみ、Mei氏の作品がフィギュアマスコットに。
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0685c
7. サイボーグ009 グッズコレクション
『仮面ライダー』と並ぶ石ノ森章太郎の代表作『サイボーグ009』のグッズコレクションがついに登場！
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0687c
8. 東京怪獣ユニバース第2弾
アートディレクターのフジサキタクマとケンエレファントのコラボ企画『東京怪獣ユニバース』シリーズ第２弾！
▼4個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0690c
9. にしこはりこ SHONBENBOYS
郷土玩具の「張子」を巧みに使った張り子作家・にしこはりこ氏の作品で度々登場する『しょんべん小僧』がカプセルトイに！
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0684c
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/