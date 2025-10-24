ケンエレファント、2026年2月発売の カプセルトイ新製品9アイテムを発表！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、2026年2月に発売するカプセルトイ新製品9アイテムを先行公開いたします。



今回は、初コラボの作家や人気キャラクターの実用的なポーチまで、多彩なラインナップが揃いました。コレクション性の高さはもちろん、遊び心やアート性を兼ね備えたカプセルトイの数々は、ファンはもちろん、初めて手に取る方にも楽しんでいただける内容です。

全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次展開予定です。

個性あふれる多種多様な9アイテムにぜひご注目ください。

<2026年2月発売の新製品>

1. おぱんつ君 フィギュアコレクション

2. HELLO IN THE WORLD !! Vol.8balabace

3. gyunyuya キャットフェイスポーチ

4. ぽっこしまんまるおかおポーチ

5. 横尾忠則 グッズ第２弾

6. Mei フィギュアマスコット

7. サイボーグ009 グッズコレクション

8. 東京怪獣ユニバース第2弾

9. にしこはりこ SHONBENBOYS

※掲載内容は開発中の情報につき、仕様変更となる場合がございます。また、生産・物流状況により発売が遅れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※詳細につきましては、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

【新製品 一覧】

1. おぱんつ君 フィギュアコレクション

アーティスト・LOTAによるアイコン的キャラクター『おぱんつ君』とフレンズたちが待望のふわふわフロッキーなフィギュアに！なんとパンツは着脱可能！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0678z

2. HELLO IN THE WORLD !! Vol.8balabace フィギュアコレクション

台湾出身のアーティスト・bALAbASE氏によるキャラクター、Bikeman17が登場！ヘルメットが外せて手が動く！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0683z

3. gyunyuya キャットフェイスポーチ

フィギュアマスコットが話題の猫を愛するgyunyuyaのぬいぐるみ作品がついにふわふわ生地のポーチに！ロゴ入りカラビナ付き

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0689c

4. ぽっこしまんまるおかおポーチ

ケンエレファント×むにゅが生み出した新しいいのち！大人気ぽっこしシリーズからついにポーチが登場！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0688z

5. 横尾忠則 グッズ第２弾

日本を代表する偉大な前衛芸術家・横尾忠則のグッズコレクションの待望の第２弾が登場！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0686c

6. Mei フィギュアマスコット

放っておけない素朴な表情のぬいぐるみ、Mei氏の作品がフィギュアマスコットに。

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0685c

7. サイボーグ009 グッズコレクション

『仮面ライダー』と並ぶ石ノ森章太郎の代表作『サイボーグ009』のグッズコレクションがついに登場！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0687c

8. 東京怪獣ユニバース第2弾

アートディレクターのフジサキタクマとケンエレファントのコラボ企画『東京怪獣ユニバース』シリーズ第２弾！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0690c

9. にしこはりこ SHONBENBOYS

郷土玩具の「張子」を巧みに使った張り子作家・にしこはりこ氏の作品で度々登場する『しょんべん小僧』がカプセルトイに！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0684c

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/