【10/24より】「ものづくり補助金22次」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

＼最大2,500万円の補助チャンス！／

「ものづくり補助金」第22次公募が2025/10/24よりスタート！

公募開始日：2025年10月24日（金）

申請開始日：2025年12月26日(金）17:00

申請締切日：2026年1月30日（金）17:00

採択公表：2026年4月下旬頃予定

本補助金は、中小企業・小規模事業者の皆さまによる革新的な製品・サービス開発や設備投資を支援する制度です。

今こそ、自社の成長投資を後押しするチャンスです！

ナビットでは、本補助金の【無料相談】【申請サポート】を受け付けております！

「補助金は初めてで不安…」「何から始めればいいか分からない」

そんな方も、私たちが丁寧にサポートいたします。

・申請書作成のプロが徹底サポート

・採択実績多数の安心対応

・ご相談だけでも歓迎です！

先着順ではありませんが、準備は早い方が断然有利です。

ご興味のある方は、ぜひ今すぐお申し込み・お問い合わせください！

○申請サポートの詳細・お申込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

