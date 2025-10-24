10月25日（土）夜10時放送、霜降り明星・粗品MCのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#8に錦鯉・渡辺、ザ・マミィ・酒井、ヤーレンズ・出井、街裏ぴんくの参加が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月25日（土）夜10時より、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』#8を放送いたします。このたび、#8に参加する芸人4名とトークテーマを発表いたします。

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークです。番組MCには、「ABEMA」のレギュラー番組にて初MCとなる、霜降り明星・粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾けます。

10月25日（土）放送の#8に、酒井貴士（ザ・マミィ）、出井隼之介（ヤーレンズ）、街裏ぴんく、渡辺隆（錦鯉）ら4名の参加が決定いたしました。トークテーマはそれぞれ「週刊誌の記者を逆取材（酒井貴士/ザ・マミィ）」、「地球平面説の第一人者（出井隼之介/ヤーレンズ）」、「豊田商事事件のマンション（街裏ぴんく）」、「茨城・土浦のキャバクラ（渡辺隆/錦鯉）」です。

今回の放送では、ザ・マミィ・酒井が、事実と異なる噂話を元に週刊誌から突撃取材を受けた際の恐怖体験を告白します。ガセネタを流した犯人を突き止めるべく、芸人仲間や記者を“逆取材”する執念の大捜査を敢行。次々と明らかになる噂話の経路…酒井がたどり着いた結末は…？また、ヤーレンズ・出井は、今世界中で盛り上がっている「地球は丸いのではなく平面」と主張する“フラットアース”をドーピング。日本のフラットアーサー第一人者との対談で仕入れてきたという驚きの理論が次々と飛び出します。さらに、街裏ぴんくは、マスコミの目の前で巨大詐欺事件の容疑者が刃物で刺されるという、世間を震撼させた「豊田商事会長刺殺事件」の現場となった大阪のマンションに潜入取材。40年の時を経て、今も人が住む“あの部屋”の扉を開けると、そこには驚きの光景が。テレビ初潜入で明らかになる事件現場の“今”を語ります。

「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』#8は10月25日（土）夜10時より放送です。スタジオ中が震撼した至極のエピソードの数々をぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『ドーピングトーキング』 概要

#8放送日：2025年10月25日（土）夜10時～

#8放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9uY8anZR1uMH75

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2041

MC：

粗品（霜降り明星）

#8トーク出演：酒井貴士（ザ・マミィ）、出井隼之介（ヤーレンズ）、街裏ぴんく、渡辺隆（錦鯉）※50音順

