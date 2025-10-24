新潟県を中心に人気スキー場11箇所を網羅した「SNOW HEAVEN シーズンパス」11月4日に数量限定発売

SNOW HEAVEN実行委員会

ウィンタースポーツの活性化を目標に、新潟県内を中心に近県のスキー場まで、個性豊かなゲレンデの特徴と最新情報を伝えるWEBサイト「SNOW HEAVEN」を運営をしているSNOW HEAVEN実行委員会は、2025年11月4日（火）より、NASPAスキーガーデン、奥只見丸山スキー場、シャルマン火打スキー場など新潟県を中心としたスキー場11ヶ所で利用可能な「SNOW HEAVEN シーズンパス」をWEBサイトにて販売致します。春シーズンまでたっぷり使えるので、長期間、スキー・スノーボードを楽しむことができます。数量限定の販売となります。申し込みは2025年11月4日20:00～開始です。

【発売概要】

■目的

スキー場事業は人口減少やウィンタースポーツ離れにより需要が低迷し、気候変動による少雪の影響もあり厳しい状況が続いています。このような中で、スキー場が販売するシーズンパスは通常単一のスキー場でしか使用できず、購入したゲレンデの天候や積雪状況によって使用する機会を喪失する可能性があります。しかし、いくつものスキー場を共通で使用できる「SNOW HEAVEN シーズンパス」を利用することで、新潟県を中心とした広いエリアのスキー場をフレキシブルに行き交うことができ、回流が円滑になることで、持続可能なスノーシーンが形成されることを目標にしています。

■対象スキー場

NASPAスキーガーデン/奥只見丸山スキー場/ニュー・グリーンピア津南/八海山麓スキー場/薬師スキー場/小出スキー場/赤倉温泉スキー場/糸魚川シーサイドバレースキー場/シャルマン火打スキー場/胎内スキー場/三川温泉スキー場 （順不同）



■価格・枚数

定価 \60,000（税込）×限定60枚



■発売日

2025年11月4日（火）20:00～



■備考

※駐車料金は別途となります。

※ナイターはご利用いただけません。

■使用期間

2025年～2026年シーズン



■お申し込み

https://snowheaven.jp/posts/seasonpass_news_2025

【SNOW HEAVENとは？】



■ 概要

SNOW HEAVENは、新潟を中心とした個性豊かなゲレンデの特徴やタイムリーな情報を発信するWEBサイトの運営をはじめ、新潟県内の人気スキー場で利用できるプレミアムなシーズンパスを販売するなど、雪山を楽しみたいスノーボーダー、スキーヤーのためのメディアです。また、スキー場や私たちが直面している環境問題などにもスポットを当て、持続可能なカルチャーの形成のキッカケとなるような取り組みを行っています。

■ WEBサイト

https://snowheaven.jp



SNOW HEAVEN実行委員会（株式会社 けんと放送内）について

【事務局概要】

社名：株式会社けんと放送

本社所在地：〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3

代表取締役：逸見覚

電話番号：025-240-2555

設立： 1996年11月1日

事業内容： FM放送/ウェブサイトの運営/各種紙面デザイン・制作/広告代理業/イベント運営業務/NINNO3 会議室の運営業務/Hub Station KENTOの運営業務





【お問い合わせ】

MAIL：contact@fmkento.com