【煮干しつけ麺 三代目 はる】様　海外遠征支援パートナー決定のお知らせ

写真拡大

NPO法人はちきたSC

～多摩地域の小学生達とともに、世界の強豪が集うスペインの国際大会にチャレンジ～
「アローレドリームチャレンジ」HP→https://arawore-sportsclub.jp/arawore-dream-challenge/






■名称/責任者


【煮干しつけ麺 三代目 はる】


　・株式会社春クリーン　代表取締役　相羽吉春


　・株式会社YST　代表取締役　的場　義春



■所在地


東京都昭島市昭和町2-1-13



■SNS


https://www.instagram.com/sandaimeharu/



■業務内容


ラーメン店



■コメント


この度、昭島のラーメン店「煮干しつけ麺 三代目 はる」様と海外遠征支援パートナー契約を締結させて頂きました。共に、多摩地域からこども達の育成を目指し、海外事業に挑戦してまいります。



【煮干しつけ麺 三代目 はる】


煮干しつけ麺のお店です。
-営業時間 -
月・火・水・木・金・土曜日
昼11時～15時00
夜18時～23時00
日曜日
昼10時～16時