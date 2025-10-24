【煮干しつけ麺 三代目 はる】様 海外遠征支援パートナー決定のお知らせ
NPO法人はちきたSC
～多摩地域の小学生達とともに、世界の強豪が集うスペインの国際大会にチャレンジ～
煮干しつけ麺のお店です。
「アローレドリームチャレンジ」HP→https://arawore-sportsclub.jp/arawore-dream-challenge/
■名称/責任者
【煮干しつけ麺 三代目 はる】
・株式会社春クリーン 代表取締役 相羽吉春
・株式会社YST 代表取締役 的場 義春
■所在地
東京都昭島市昭和町2-1-13
■SNS
https://www.instagram.com/sandaimeharu/
■業務内容
ラーメン店
■コメント
この度、昭島のラーメン店「煮干しつけ麺 三代目 はる」様と海外遠征支援パートナー契約を締結させて頂きました。共に、多摩地域からこども達の育成を目指し、海外事業に挑戦してまいります。
-営業時間 -
月・火・水・木・金・土曜日
昼11時～15時00
夜18時～23時00
日曜日
昼10時～16時