【煮干しつけ麺 三代目 はる】様　海外遠征支援パートナー決定のお知らせ

NPO法人はちきたSC

～多摩地域の小学生達とともに、世界の強豪が集うスペインの国際大会にチャレンジ～

「アローレドリームチャレンジ」HP→https://arawore-sportsclub.jp/arawore-dream-challenge/





■名称/責任者

【煮干しつけ麺 三代目 はる】

・株式会社春クリーン 代表取締役 相羽吉春

・株式会社YST 代表取締役 的場 義春



■所在地

東京都昭島市昭和町2-1-13



■SNS

https://www.instagram.com/sandaimeharu/

■業務内容

ラーメン店

■コメント

この度、昭島のラーメン店「煮干しつけ麺 三代目 はる」様と海外遠征支援パートナー契約を締結させて頂きました。共に、多摩地域からこども達の育成を目指し、海外事業に挑戦してまいります。

【煮干しつけ麺 三代目 はる】

煮干しつけ麺のお店です。

-営業時間 -

月・火・水・木・金・土曜日

昼11時～15時00

夜18時～23時00

日曜日

昼10時～16時