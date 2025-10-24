「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ POPUPSTORE」HEPFIVE ６F で開催決定(ハート)

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）はHEPFIVE 6F むにゅぐるみパティオ POPUP区画にて『ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ POP UP STORE』を2025年10月30日(木)～2025年11月11日(火)の期間で開催いたします。

新商品の「むにゅぐるみシリーズ」や描き起こしイラストを使用したアイテムなど充実した商品ラインナップを展開いたします。

ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ 商品ラインナップ

ノベルティ情報

購入特典もお楽しみいただけます。

【ノベルティ】配布条件

税込3,000円お買い上げごとでポストカード(5種)

税込5,000円お買い上げごとで大きめステッカー(10種)をランダムでプレゼント！

例)税込6,000円購入した場合、ポストカード2枚、大きめステッカー1枚プレゼント

※レジでの精算を分けることはできません。

※レシートの合算不可となります。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。

ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズPOP UP STORE情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/227_1_96644ae80f44fd64c633296ccc38ccf9.jpg?v=202510250928 ]

<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F

事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売

【株式会社KThingSのオフィシャルX】

★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(https://x.com/KTS__official) （@KTS__official）

★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby(https://x.com/KTS__hobby) （@KTS__hobby）

★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators(https://x.com/KTS__creators) （@KTS__creators）