フィールドレコーディングや音声収録におすすめのウィンドスクリーンプレゼント『映像・動画クリエイターを応援！キャンペーン』を11月1日より開始

TASCAM（タスカム）は、タッチパネルによる直感的な操作と32ビットフロート録音対応で確実な録音をサポートする次世代のポータブルレコーダーTASCAM『Portacapture X8』『Portacapture X6』および動画撮影用4トラックオーディオフィールドレコーダー/ミキサー『DR-70D』のいずれか1点をご購入いただいた方を対象に、ウィンドスクリーンをプレゼントする『映像・動画クリエイターを応援！フィールドレコーディングや音声収録におすすめのウィンドスクリーンプレゼントキャンペーン』を実施いたします。

キャンペーン内容

キャンペーン期間中に、『Portacapture X8』『Portacapture X6』および『DR-70D』のいずれかをご購入後、特設サイトよりご応募いただいたお客様全員に、各製品に対応したウィンドスクリーンをプレゼントいたします。防風効果の高いファー素材を採用しており、ウィンドノイズの低減に効果的です。

キャンペーン対象製品

32ビットフロート録音対応8トラックポータブルレコーダー

『Portacapture X8』

https://tascam.jp/jp/product/portacapture_x8

32ビットフロート録音対応6トラックポータブルレコーダー

『Portacapture X6』

https://tascam.jp/jp/product/portacapture_x6

動画撮影用 4トラックオーディオフィールドレコーダー/ミキサー

『DR-70D』

https://tascam.jp/jp/product/dr-70d

プレゼント品

Portacapture X8/X6に最適なウィンドスクリーン

『WS-86』

https://tascam.jp/jp/product/ws-86

DR-70Dに最適なウィンドスクリーン

『DR-70D用ウィンドスクリーン』

https://tascam.jp/jp/product/ak-dr70c/top#windscreen

※別売のアクセサリーキット『AK-DR70C』のウィンドスクリーンと同等品

購入対象期間

2025年11月1日～2026年3月31日

※領収書等 (レシート、納品書、通信販売の購入履歴のスクリーンショット) に記載された購入日付が上記期間内の場合のみ有効です。

応募締め切り

2026年4月15日 23:59

応募方法およびキャンペーン詳細

特設サイトをご覧ください。

https://tascam.jp/jp/campaign/ws-present-202511

