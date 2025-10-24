フィールドレコーディングや音声収録におすすめのウィンドスクリーンプレゼント『映像・動画クリエイターを応援！キャンペーン』を11月1日より開始
TASCAM（タスカム）は、タッチパネルによる直感的な操作と32ビットフロート録音対応で確実な録音をサポートする次世代のポータブルレコーダーTASCAM『Portacapture X8』『Portacapture X6』および動画撮影用4トラックオーディオフィールドレコーダー/ミキサー『DR-70D』のいずれか1点をご購入いただいた方を対象に、ウィンドスクリーンをプレゼントする『映像・動画クリエイターを応援！フィールドレコーディングや音声収録におすすめのウィンドスクリーンプレゼントキャンペーン』を実施いたします。
キャンペーン内容
キャンペーン期間中に、『Portacapture X8』『Portacapture X6』および『DR-70D』のいずれかをご購入後、特設サイトよりご応募いただいたお客様全員に、各製品に対応したウィンドスクリーンをプレゼントいたします。防風効果の高いファー素材を採用しており、ウィンドノイズの低減に効果的です。
キャンペーン対象製品
32ビットフロート録音対応8トラックポータブルレコーダー
『Portacapture X8』
https://tascam.jp/jp/product/portacapture_x8
32ビットフロート録音対応6トラックポータブルレコーダー
『Portacapture X6』
https://tascam.jp/jp/product/portacapture_x6
動画撮影用 4トラックオーディオフィールドレコーダー/ミキサー
『DR-70D』
https://tascam.jp/jp/product/dr-70d
プレゼント品
Portacapture X8/X6に最適なウィンドスクリーン
『WS-86』
https://tascam.jp/jp/product/ws-86
DR-70Dに最適なウィンドスクリーン
『DR-70D用ウィンドスクリーン』
https://tascam.jp/jp/product/ak-dr70c/top#windscreen
※別売のアクセサリーキット『AK-DR70C』のウィンドスクリーンと同等品
購入対象期間
2025年11月1日～2026年3月31日
※領収書等 (レシート、納品書、通信販売の購入履歴のスクリーンショット) に記載された購入日付が上記期間内の場合のみ有効です。
応募締め切り
2026年4月15日 23:59
応募方法およびキャンペーン詳細
特設サイトをご覧ください。
https://tascam.jp/jp/campaign/ws-present-202511
TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。