2010年に神奈川県相模原市のシンボルイベントとしてスタートした、大規模な屋外イベント。来場者は昨年度約7万人。毎年秋に相模総合補給廠一部返還地で開催されており、地元の文化や食、音楽、アートなどが集結するとともに、毎年新しい試みで来る人を飽きさせない多彩なコンテンツが提供されている。



相模原の秋を熱く彩る風物詩『さがみはらフェスタ』

今年のさがみはらフェスタは【さがみはランド】と銘打ち子どもも、大人も、1日中楽しめるイベント盛りだくさん！

例えば…

特設ステージでは「SEX MACHINEGUNS」、『おかあさんといっしょ』 から「ファンターネ! とあそぼ」等など多彩なステージが決定！なんと観覧無料！

昨年大好評約400本のカラフルな傘が頭上を覆う『さがみアンブレラブロッサム』も展示予定！ 子どもたちが「社会のしくみ」を楽しく学べる体験プログラム「子ども王国マーブルタウン」も開催！



さがみはらフェスタの夜を彩る幻想的な大人気企画「サガミハランタン」。

今回は9日の夜開催します。数百基のバルーンランタンが淡く輝き空に舞う姿を是非ご一緒に！

環境保全の観点から、火を使わずにヘリウムガス風船でランタンを飛ばします。オレンジ色に染まった夜空の下、家族で寄り添い、この瞬間を噛みしめてみませんか？

参加には事前または当日の申込み（数量限定・有料）が必要です。

詳しくは販売ページをご確認ください

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02v9jnnwq5q41.html#detail



台数限定で専用駐車場チケットを販売中！

今年のさがみはらフェスタは毎年ご要望の多かったご来場者向け駐車場を一般駐車場としてご提供致します！各日先着100台となりますのでお早目のご購入をお勧め致します。

（チケット詳細）1,500円／日

①一般駐車場（普通自動車1台） 2025年11月8日（土）9：30～21：00

②一般駐車場（普通自動車1台） 2025年11月9日（日）9：30～20：00

詳しくは販売ページをご確認ください

https://sagamihara-festa.com/parking/



相模原史上初！完全キャッシュレスイベント

今年のさがみはらフェスタはお財布いらずで楽しめるスマートなキャッシュレスオンリーイベントです。

グルメもショッピングもワークショップも！全てクレジットカード、QR決済及び各種電子マネーでの決済となります。未来型イベントを体験してください！

※会場で現金での決済は出来ませんのでご注意ください。

イベントの詳細は各SNSでも随時更新中

◇Instagram sagamihara_festa

◇X @sagamiharafesta

｜開催概要

日時：2025年11月8日（土）10:00~21:00

9日（日）10:00~20:00

会場：相模総合補給廠一部返還地

〒252-0205 神奈川県相模原市中央区小山２６７９

※JR相模原駅（北口）から徒歩10分

公式サイト：https://sagamihara-festa.com/