桃月なしこが「BLT MONSTER」に満を辞して降臨！　グラビア界に革命を起こす「BLT MONSTER Round 6」を11/14(金)に発売決定！

「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社から誕生し、発売と同時にその革新的なグラビアが話題となった、新たな水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」。この度、表紙に桃月なしこを迎える「BLT MONSTER Round 6」が、11月14日（金）に発売することが決定した。

さらに、裏表紙には沢美沙樹、中面には風吹ケイ、山田あい、瀬戸みるか（NEO JAPONISM）が登場する。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。

表紙＆巻頭には、グラビア界を牽引する桃月なしこが登場！

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

今回表紙と巻頭グラビアを務めるのは、さまざまな媒体の表紙を務めるほか、モデル・俳優としても活躍をし続けている桃月なしこ。24ページにわたるロンググラビアを披露する。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「魔進戦隊キラメイジャー」（2020～21年放送）で悪の幹部・ヨドンナ役を演じ注目を集めたほか、ドラマ「セイサイのシナリオ」では主演を務め、放送中のTVアニメ「不器用な先輩。」ではゲスト声優として参加するなど、その活動の幅を広げている。

そんな桃月の美しいビジュアルに焦点を当て、素肌感を生かしたナチュラルなカットから、王冠をまとった凛とした姿まで、品格と強さを併せ持つ彼女の魅力を収録。B4サイズというスケールで、グラビア界を牽引し続ける彼女の美しさを存分に堪能してほしい。

沢美沙樹が魅せる“19歳の等身大”

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

裏表紙には、「ミスマガジン2024」のファイナリストに選出され、その後数々の媒体に登場し、今グラビア界で勢いのある1人でもある沢美沙樹が登場。

古民家と緑豊かな自然が広がるロケーションで、“少女の危うさ”をテーマに撮影を敢行。19歳になったばかりの彼女が見せる、あどけなさとふとした瞬間の大人びた表情。その間に生まれる繊細なギャップを切り取り、今この瞬間にしか映せない“等身大の彼女”を収めた。

風吹ケイが、シュールな"ひとり運動会"でダイナマイトボディーを披露！

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／東 京祐「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／東 京祐

元CAで、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」への出演や俳優業でも話題を呼んでいる風吹ケイがBLT MONSTERに初登場する。

撮影では、シュールな"ひとり運動会"を開催！ 4着の衣装を着て、赤組や白組に加え、審判や応援団にも扮してもらった。玉入れや綱引き、障害物競走など運動会の定番種目を次々とこなし、その度にスライムのように形を変えるバストは大注目。ダイナマイトボディーゆえに成立した、勢い感じるグラビアとなっている。

”令和の超新星”山田あいが、本誌初登場！

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

‘24年にグラビアデビュー後、”令和の超新星”として瞬く間に注目を集めた山田あいが、本誌初登場！ 撮影では、普段の”水着”姿とは違うものを見たい、というテーマを掲げ、コルセットやリボンなどを用意。超次元のグラマラスボディーと美しいビジュアルで着こなしてくれた。

瀬戸みるかは“花”をモチーフに、艶やかさ、美しさを表現！

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかが登場。“花”をどの衣装でも使用し、可愛い花から妖艶な花に成るようなイメージで、瀬戸みるかの可愛らしさと色っぽい魅力を収めた。また、「あなたが明日を生きるため、私たちは今日を闘う」というグループのスローガンから着想を得て、“花＝生命力”と位置づけ、生きることの艶やかさ、美しさを鮮やかに切り取った。瀬戸の持つ無垢な可愛らしさと、大人の女性としての色香が交錯する一篇となっている。

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる【BLT MONSTER Round 6限定表紙版】の発売が決定！

※ 通常版の【BLT MONSTER Round 6】とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

商品名：BLT MONSTER Round 6 限定表紙版

価格：2,200円 本体2,000円（税10%）

表紙：桃月なしこ

裏表紙：沢美沙樹

※通常版の表紙・裏表紙絵柄とは異なります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

［対象店舗］

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18426123/

購入者特典、決定！

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下5種類より選んで、ご購入いただけます

１.桃月なしこ 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107657352

２.風吹ケイ 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107657353

３.山田あい 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107657354

４.瀬戸みるか（NEO JAPONISM） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107657355

５.沢美沙樹 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107657356

【注意事項】

※10月24日現在

※限定表紙版及び特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「BLT MONSTER Round 6」

●発売日：2025年11月14日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：2,200円

●表紙：桃月なしこ

●裏表紙：沢美沙樹

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

