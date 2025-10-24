「上質の追求」を体現し続け38年。アチーブメント株式会社が創立38周年記念式典を開催し未来への決意を新たにしました

アチーブメント株式会社

1987年の創業以来38年間、人材教育コンサルティング事業を展開してきたアチーブメント株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木 仁志）は、2025年10月14日に創立38周年記念式典を開催しました。

創業の原点に立ち返り、これまで支えていただいたお客様・関係者の皆様への感謝と、未来への新たな決意を全社員で共有する一日となりました。

■ 創業の原点を全社員で再確認

式典では、1987年の創業当初から現在までを振り返る社史映像が上映され、困難を乗り越えながら歩みを続けてきた創業の想いが全社員に共有されました。

代表の青木 仁志によるメッセージのなかでは、「いつになっても忘れてはいけないのは、私たちを支えてくださった方々への感謝、そして恩を返していくということです。そのために全員でさらに企業理念『上質の追求』を体現していきましょう。」と、原点に立ち返る言葉を全社員に投げかけました。

また当日は奥村眞吾監査役や社員代表からの挨拶、全社員の幸せと期待を込めて紅白饅頭の贈呈が代表の青木より行われるなど、未来への新たな決意を全社員で固める時間となりました。

■38年間体現し続けてきた企業理念「上質の追求」を胸に、未来永劫続く会社へ

企業理念「上質の追求」。創業から今日まで、様々な出来事がありましたが、いついかなるときも、一点の曇りもなくこの企業理念を全社員が追求し続けてきました。

おかげさまでこれまでに

・『頂点への道』講座6万9,000名以上の新規受講

・『頂点への道』講座スタンダードコース・アチーブメントテクノロジーコース累計1,200回以上開催

・1万名を超える経営者の方々の受講

・780名を超えるプロスピーカーの誕生

など一歩ずつ積み上げてきたものが、今日の実績へとつながってきました。

アチーブメントはこれからも企業理念「上質の追求」を軸に、45期・50期・そして100期へと長期的な発展を目指してまいります。

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。