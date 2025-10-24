SPOTV NOW、MLBワールドシリーズ ドジャース vs ブルージェイズ 全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信！

株式会社SPOTV JAPAN

株式会社SPOTV JAPAN（本社：東京都港区）が運営する動画配信サービス「SPOTV NOW（スポティービーナウ）」は、10月25日（土）より開催されるMLBワールドシリーズ「ロサンゼルス・ドジャース vs トロント・ブルージェイズ」全試合を、日本語実況・解説付きでライブ配信、また全試合英語実況でも配信することを決定しました。

日本語実況・豪華ゲストとともにワールドシリーズの興奮を生中継！

SPOTV NOWでは、今季のMLBポストシーズン全試合を日本語実況でライブ配信中。そして、いよいよ頂上決戦となるワールドシリーズでは、豪華なゲスト陣が日替わりで登場し、シリーズの熱戦をさらに盛り上げます。

出演者には、元MLB選手・元NPB選手・芸能界からも多彩な顔ぶれが揃い、現役時代のエピソードや戦術分析、さらにエンタメ性あふれるトークを交えながら、「ドジャース vs ブルージェイズ」の世界最高峰の戦いをお届けします。

主な出演予定ゲスト（五十音順）

《元MLB選手》

五十嵐 亮太：投手、元MLBニューヨーク・メッツ他、日米通算900試合登板 岡島 秀樹（元ボストン・レッドソックス）

長谷川 滋利：投手、元MLBアナハイム・エンゼルス他、日本人MLB最多の517試合登板田口 壮（元セントルイス・カージナルス）

川上 憲伸：投手、元MLBアトランタ・ブレーブス、日米通算125勝を挙げた右腕。

《元プロ野球選手》

里崎 智也：捕手、元千葉ロッテマリーンズ、WBC優勝メンバー

多村 仁志：外野手、元横浜DeNAベイスターズ他、WBC優勝メンバー

中嶋 聡：捕手、オリックス・バファローズ監督で日本一、現スペシャルアドバイザー

《スペシャルゲスト》

A.B.C-Z 橋本良亮：アイドルグループA.B.C-Zメンバー、舞台・ドラマでも活躍

◼️MLB 2025 ポストシーズン ワールドシリーズ ここが見どころ！

32年ぶりの頂点を目指すブルージェイズと21世紀初の連覇を狙うドジャースが激突する今年のワールドシリーズ。ア・リーグ王者のブルージェイズはゲレーロJr.を中心に、ポストシーズン11試合でOPS.878をマークしている強力打線が武器だ。一方、ナ・リーグ王者のドジャースは強力投手陣を誇り、ポストシーズン10試合の先発防御率は1.40。今季の覇者は「打」のブルージェイズか、それとも「投」のドジャースか。

◼️SPOTV NOW - MLB 2025 ポストシーズン ワールドシリーズ 配信予定

10月25日（土）9:00～ ドジャース vs ブルージェイズ 実況：DJケチャップ 解説：福島良一

（《スペシャルライブ》実況：長坂哲夫 解説：長谷川滋利 ゲスト：A.B.C-Z 橋本良亮）

10月26日（日）9:00～ ドジャース vs ブルージェイズ 実況：生明辰也 解説：里崎智也、五十嵐亮太

10月28日（火）9:00～ ブルージェイズ vs ドジャース 実況：石黒新平 解説：中嶋聡、長谷川滋利

10月29日（水）9:00～ ブルージェイズ vs ドジャース 実況：塩原恒夫 解説：川上憲伸、AKI猪瀬

10月30日（木）9:00～ ブルージェイズ vs ドジャース＊ 実況：近藤祐司 解説：多村仁志、福島良一

11月1日（土）9:00～ ドジャース vs ブルージェイズ＊ 実況：石黒新平 解説：五十嵐亮太、久保田市郎

11月2日（日）9:00～ ドジャース vs ブルージェイズ＊ 実況：福田太郎 解説：五十嵐亮太、AKI猪瀬

※「＊」は開催されない可能性があります。

※全試合日本語実況解説だけでなく英語実況でも配信

◼️ポストシーズン全試合を完全網羅

SPOTV NOWでは、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで、ポストシーズン全試合を日本語実況ライブ配信。

試合終了後にはハイライトや見逃し配信も提供いたします。

・ライブや見逃し配信は有料会員登録で視聴可能

・試合ハイライトや選手ダイジェストは無料会員登録で見放題

無料会員登録はこちら :https://www.spotvnow.jp/intro?utm_source=release&utm_medium=text&utm_campaign=direct_spotvnow

なお、SPOTV NOWでは、10月31日まで『1年間楽しもう！MLBをお得に観戦キャンペーン』と称して年間プランのお得なパッケージも販売中。

キャンペーン期間中に新規、または再契約で『プレミアム年間プラン』または『ベーシック年間プラン』にご契約いただきますと、お得に年間プランをご契約いただけます。

・プレミアム年間プラン

通常価格：27,000円（税込） ⇒ 割引価格：22,500円（税込）

・ベーシック年間プラン

通常価格：18,000円（税込） ⇒ 割引価格：15,000円（税込）

※年間プランの有効期限は購入日から1年間となり、自動で更新はされません。

※年間プランご契約後のご契約期間中の途中解約や返金対応は行っておりません。

詳細はこちら :https://www.spotvnow.jp/public/help/notice/detail?id=243

《「SPOTV NOW」（スポティービーナウ）とは》

アプリ（スマートフォン/タブレット）やWebブラウザ（PC）を通して、MLBドジャース所属の大谷翔平選手や山本由伸選手、カブス所属の鈴木誠也選手、今永昇太選手など、日本人選手が出場する試合を中心に毎日MLBの試合を最大8試合ライブ配信（日本語実況解説付きは最大4試合）、また、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）や、カリム・ベンゼマ（アル・イテハド）らに加え、ポルトガルの天才ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）やリバプールからダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル）など数々のスーパースターが参戦しているロシュン・サウジ・リーグといったサッカーコンテンツも配信しているサービスです。

また、ライブを見逃してしまった試合も、見逃し視聴やハイライトで視聴が可能です。

なお、MLBやサッカーのライブ配信、見逃し配信を除く日本人選手ダイジェスト映像や試合ハイライトなどのコンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をしていただければどなたでも無料で視聴いただけます。

各試合のライブ配信を視聴するには無料会員登録後に、有料会員への登録が必要となります。

