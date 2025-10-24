TIBオープンイノベーション導入・促進プログラム　大手企業等の参加を募集

東京都

東京都は、東京からイノベーションを巻き起こすことを目指し、スタートアップの一大支援拠点「Tokyo Innovation Base」（以下、「TIB」といいます。）を運営しています。

TIBでは、大手企業等による効果的なオープンイノベーションを後押しし、多くの“スタートアップのファーストカスタマー”が生み出されることを目指す、TIBオープンイノベーション導入・促進プログラムを、令和６年度から実施しています。このプログラムはアクセラレータ３者を選定し、各々の持ち味を活かした支援を通じて、これからオープンイノベーションに取り組もうとする大手企業等の活動を後押しするものです。

このたび、令和７年度に開始する、３つのコースについての参加企業を募集しますので、皆様の申込をお待ちしております。

１ プログラム概要

各コースのテーマに沿って、TIBを活用したワークショップや、協業企画の策定支援、ビジネスマッチング等を行い、スタートアップとの協業を本格的に開始する意欲のある大手企業等における、オープンイノベーションを促進していきます。

（１）本業シナジーコース

テーマ：本業に接点のある領域で顕在化している課題の解決を目指し、スタートアップと協業

支援事業者：Creww株式会社

URL：https://creww.in/global/ja/news/press-tib20251024

（２）革新領域での新規事業開発コース

テーマ：革新領域への進出を目指し、スタートアップと協業

支援事業者：ソーシング・ブラザーズ株式会社

URL：https://sbro.co.jp/news/19610

（３）自社の強み・弱みに基づく協業創出コース

テーマ：自社の強み・弱みの分析を踏まえたオープンイノベーションを目指し、スタートアップと協業

支援事業者：フォーアイディールジャパン株式会社

URL：https://forideal.jp/event/2378/

いずれのコースも、TIBやSusHi Tech Tokyoでの成果発表を行うことを目標としています。

２ 参加企業の応募

コース毎に５名程度を応募（募集期間：令和７年10月24日（金曜日）～11月14日（金曜日）17時）

主な要件は次の通り

１.スタートアップとの協業を本格的に開始する意欲があり、本プログラムの支援を必要としていると認められること。

２. 都が開催するオープンイノベーションに関連するイベントや、成果発表の場等に積極的に参加する意思があると認められること。

３ 申込方法

上記１における支援事業者のHPからお申込みください。

※各プログラムの内容・参加要件の詳細等は、支援事業者のHPをご参照ください。

（参考）Tokyo Innovation Baseについて

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/

令和６年度に実施したプログラムについては、こちら(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251024_07_01)をご参照ください。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」