株式会社WorkX、本社オフィスの増床が決定 ～恵比寿ガーデンプレイスタワーを2フロアに～

株式会社WorkX

株式会社WorkX（東京都渋谷区、代表取締役：東野智晴、以下「WorkX」）は、2026年5月1日より、現在本社を構える恵比寿ガーデンプレイスタワー20階に加え、同ビル14階にオフィスを増床します。

職場環境を整えていくことで、さらなる価値提供を目指します。

現オフィス（恵比寿ガーデンプレイスタワー20階）の執務室

■フロア増床の背景

WorkXは事業規模、組織規模ともに拡大を続けており、2025年5月の入居時には約100名だった従業員数は、2025年10月現在は約140名へと増員しております。

今後の拡大も見据え、更なる働きやすい環境の整備・スペースの確保のため、新フロアを増床する運びとなりました。

■株式会社WorkXについて

フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなDX/AIコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。

ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社WorkX

代表者：東野智晴

設立 ：2018年10月

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

事業 ：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供

URL ：https://work-x.com

＜ProConnectシリーズ＞

「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」

ProConnect：https://pro-connect.jp

ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp

ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket

＜LeanXシリーズ＞

「DX/AIコンサルティング」

LeanX：https://work-x.com/services/lean-x

LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x