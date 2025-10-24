株式会社WorkX、本社オフィスの増床が決定 ～恵比寿ガーデンプレイスタワーを2フロアに～
株式会社WorkX（東京都渋谷区、代表取締役：東野智晴、以下「WorkX」）は、2026年5月1日より、現在本社を構える恵比寿ガーデンプレイスタワー20階に加え、同ビル14階にオフィスを増床します。
職場環境を整えていくことで、さらなる価値提供を目指します。
現オフィス（恵比寿ガーデンプレイスタワー20階）の執務室
■フロア増床の背景
WorkXは事業規模、組織規模ともに拡大を続けており、2025年5月の入居時には約100名だった従業員数は、2025年10月現在は約140名へと増員しております。
今後の拡大も見据え、更なる働きやすい環境の整備・スペースの確保のため、新フロアを増床する運びとなりました。
■株式会社WorkXについて
フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなDX/AIコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。
ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。
【会社概要】
会社名：株式会社WorkX
代表者：東野智晴
設立 ：2018年10月
所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー20階
事業 ：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供
URL ：https://work-x.com
＜ProConnectシリーズ＞
「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」
ProConnect：https://pro-connect.jp
ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp
ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket
＜LeanXシリーズ＞
「DX/AIコンサルティング」
LeanX：https://work-x.com/services/lean-x
LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x