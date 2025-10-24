TIB 2nd Anniversary WEEKを開催！

写真拡大 (全7枚)

東京都


都が運営する、国内外からスタートアップやその支援者が集い、交流する一大拠点「Tokyo Innovation Base」（以下、「TIB」という。）は、「みんなで創る」をコンセプトに、多様な関係者の協力を得ながら活動を進め、全国そして世界中から多くの人が集まる場へと成長してきました。


この度、2023年11月のオープンから２年となるこの機を捉え、「TIB 2nd Anniversary WEEK」として、人と人を結び付ける”NODE”（結節点）としての活動を象徴するイベントを連続開催し、多彩なプレイヤーがそれぞれの活動成果を発信・共有し、交流を深めます。


また、TIBはあらゆる「挑戦者」を応援する場として、今年5月に拡張した一階を中心に、アートやエンタメなど様々な分野の企画や、次代を担う子供向けのコンテンツも展開します。


スタートアップ、投資家、企業、大学、国・自治体、学生など、国内外の様々なプレイヤーの皆さまがTIBに集う、特別な１週間となりますので、ぜひご参加ください！


１　開催期間・場所


期間：


11月25日（火曜日）から30日（日曜日）まで


場所：


TIB（東京都千代田区丸の内3-8-3）


※TIB Webサイト：


https://tib.metro.tokyo.lg.jp/








２　イベント内容


別紙(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251024_09_01)のとおり


※時間、申込方法等のイベント情報は順次更新予定。


　詳細は別紙に記載の各ホームページ（外部サイトへリンク）からご確認ください。


３　TIBの機能充実


2周年に合わせ、プレイヤー同士の活発な交流を更に後押しすることを目的に、新たに1階エントランスにスタートアップのフード・ドリンク等による賑わいの場を設置するとともに、スタートアップや起業家の成長に資するよう、別館２・3階に商談やメンタリング等のためのスペースを整備しサービスを開始します。







本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略10　スタートアップ「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」