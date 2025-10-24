TIB 2nd Anniversary WEEKを開催！

東京都

都が運営する、国内外からスタートアップやその支援者が集い、交流する一大拠点「Tokyo Innovation Base」（以下、「TIB」という。）は、「みんなで創る」をコンセプトに、多様な関係者の協力を得ながら活動を進め、全国そして世界中から多くの人が集まる場へと成長してきました。

この度、2023年11月のオープンから２年となるこの機を捉え、「TIB 2nd Anniversary WEEK」として、人と人を結び付ける”NODE”（結節点）としての活動を象徴するイベントを連続開催し、多彩なプレイヤーがそれぞれの活動成果を発信・共有し、交流を深めます。

また、TIBはあらゆる「挑戦者」を応援する場として、今年5月に拡張した一階を中心に、アートやエンタメなど様々な分野の企画や、次代を担う子供向けのコンテンツも展開します。

スタートアップ、投資家、企業、大学、国・自治体、学生など、国内外の様々なプレイヤーの皆さまがTIBに集う、特別な１週間となりますので、ぜひご参加ください！

１ 開催期間・場所

期間：

11月25日（火曜日）から30日（日曜日）まで

場所：

TIB（東京都千代田区丸の内3-8-3）

※TIB Webサイト：

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/

２ イベント内容

別紙(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20251024_09_01)のとおり

※時間、申込方法等のイベント情報は順次更新予定。

詳細は別紙に記載の各ホームページ（外部サイトへリンク）からご確認ください。

３ TIBの機能充実

2周年に合わせ、プレイヤー同士の活発な交流を更に後押しすることを目的に、新たに1階エントランスにスタートアップのフード・ドリンク等による賑わいの場を設置するとともに、スタートアップや起業家の成長に資するよう、別館２・3階に商談やメンタリング等のためのスペースを整備しサービスを開始します。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略10 スタートアップ「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」