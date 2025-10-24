【全8章】「木材」の基礎知識資料【無料進呈】

写真拡大

株式会社イプロス

BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「木材」の知識資料を無料進呈中。



＜もくじ＞


1. 木材の種類と用途


2. 木材の特徴


3. 木材の強度・耐熱性・耐久性


4. 製材の方法と規格


5. 木材の乾燥


6. 木質建材の種類と特徴


7. 木材の弱点を補う処理方法


8. 木材の流通と環境問題






詳細を見る :
https://www.ipros.com/popup/download/catalog/?catalogId=707826&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251024_tn_wood&fromHub=131+prt

※ログインが必要です。登録状況により新規会員登録が必要な場合があります。