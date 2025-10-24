巻頭特集「大学の就職力　人気115企業×52大学 就職者数を全公開」／AERA 10月27日発売

株式会社朝日新聞出版

10月27日（月）発売のAERA 11月3日号の表紙には、アイドルデュオROIROMが初登場します！ ROIROMは今年5月に本多大夢（ひろむ）さんと浜川路己（ろい）さんの二人で結成。撮影は、「運命の二人」を象徴するかのような赤い糸が揺れるなかで行われました。AERA表紙フォトグラファーの蜷川実花によるグラビアや濃厚なインタビューをお楽しみください。巻頭特集は「大学の就職力」。新卒採用は依然として「売り手市場」が続き、早期化の波が止まらない中、AERAは主要大学の卒業生が人気企業115社に何人就職したのか、一覧表でまとめました。ご自身の気になる企業や大学のデータをチェックするもよし、希望する業界全体の傾向をチェックするもよし、貴重なデータが満載の記事です。ひとりの人物を掘り下げて描く「現代の肖像」では、現代アーティストとして活動の幅を広げているGLAYのTERUさんに密着。音楽のプロでもある自分が、絵をどう表現できるのか、日々模索するTERUさんを追いました。著名人が自身のコンプレックスについて語る連載もスタート。俳優・農家の工藤阿須加さんが戸惑いや葛藤と向き合ってきた経験を語りました。高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に選出され、女性初の首相が誕生しました。20代の頃から付き合いのある立憲民主党の辻元清美参院議員が高市氏について語った記事や、タレントの青木さやかさんが母を看取って5年、いまの想いを語った記事もあります。そのほかいま知っておきたいニュースやほかでは読めない記事、連載を盛り込んだ、見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！

表紙＋グラビア・ロングインタビュー：ROIROM

オーディション番組で注目を集めた本多大夢さんと浜川路己さん。今年5月、ROIROMの結成が発表されると、Xではトレンド1位に。それから半年の間に、雑誌媒体やテレビ番組・ラジオ番組出演など活躍の場を広げています。11月には有明アリーナでデビューライブを開催予定。ロングインタビューでは、ファンとともに作り上げたい大きな夢を語りました。2人の掛け合いに滲む「仲の良さ」にも注目です。蜷川実花による７ページのカラーグラビアは必見！ 誌面に収載しきれなかった2人のトークやメッセージ動画はデジタルで展開、ROIROMからのプレゼントもあります。詳細は誌面QRコードからご確認ください。

人気企業が採用したい大学 115社×52大学 就職者数全公開

現4年生の内々定保有率は9月末で88.9％。就職活動は早期化と長期インターンの浸透により、志望先をピンポイントに定める「狭く深く」への流れが強まり、複数の企業から内々定を得て就職先を決めるのではなく、あらかじめ狙いを定めた「納得の1社」に集中する傾向が強まっています。今号では大学通信の協力を得て、2025年3月卒の主要52大学の学生が、人気企業115社にそれぞれ何人就職したのかを一覧表で掲載。全体から見えてきた傾向も紹介します。自動車・電気機器など“王道業界”の復権や、ニトリのインターンシップ現場、各大学のキャリア教育なども取材し、大学の企業開拓や、企業側の育成重視の取り組みまで、データと証言で“納得の１社”を選ぶ視点を紹介します。

現代の肖像 TERU

音楽界のトップを走り続けてきたロックバンドGLAY。ボーカルのTERUさんはコロナ禍をきっかけに絵に本気で向き合うようになりました。今回の「現代の肖像」では、現代アーティスト・TERUに迫ります。毎朝アトリエで制作に没頭しているというTERUさんは、イタリアのベネチアでの交流や助言を糧に、絵を描き続けています。根底にあるのは「故郷・函館をアートで盛り上げたい」という思い。将来的な芸術祭構想や若手支援など、他者へのまなざしが挑戦を後押しする現在地を描きます。

連載「コンプレックスの広場」工藤阿須加

各界で活躍する著名人が自身のコンプレックスについて語る連載が始まります。俳優・農家の工藤阿須加さんは「父親」がコンプレックスだったといいます。父は名投手、名指導者として知られる工藤公康さん。阿須加さんは生まれたときから「工藤公康の息子」と言われる環境で育ち、父に尊敬や感謝の念を抱きながらも、その存在の大きさゆえに、友人とうまく打ち解けられなかったこともあったといいます。困難に直面したときに耐えられた理由は何だったのでしょうか。じっくり読んでいただきたいインタビューです。

ほかにも

・高市早苗氏が初の女性首相に就任

・KKドラフトから40年 清原の涙の理由、桑田の心の葛藤

・牛丼11年ぶり値下げの“謎”

・山下清、34年目の贋作 作家の何をけがすのか？

・［時代を読む］異業種が参入 理念置き去り 「保育園」はビジネスなのか

・松下洸平＆見上愛 朝日新聞ショートドラマが完結 モデルになった記者は

・わからぬまま それもいい AERAサポ高記者×『街道をゆく』

・睡眠を「可視化」したい 世界的権威が語る日本人と睡眠

・その選手の一番を考える 「スポーツドクター」が語るやりがい

・吉永小百合 長く演じ続けるために

・［トップの源流］エターナルホスピタリティグループ 大倉忠司社長

・子どもの目線で社会を 戸田恵子「ライブシネマ」で知る世界

・［やさしくなりたい連載］言葉 マイクロアグレッション

・［女性×働く］青木さやか 自分を知るために 今母を知りたい

・［eyes］姜 尚中、東 浩紀

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・［あたしンち］けらえいこ

・午後3時のしいたけ.相談室

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

などの記事を掲載しています。

ぜひご覧ください！

※10月27日（月）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください

AERA（アエラ）2025年11月3日号

定価：600円（本体545円＋税10％）

発売日：2025年10月27日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC8T2RN