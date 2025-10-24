FINX JCryptoとアクシージアが業務提携、株主還元としての暗号資産活用を支援

FINX JCrypto株式会社

暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営するFINX JCrypto株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：陳 海騰・以下「FINX JCrypto」）は、株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓・以下「アクシージア」）との間で、業務提携契約を締結いたしました。

アクシージアは、主力事業である化粧品製造・販売に加えて、AI事業をはじめとした美容関連事業以外の新規事業エリアへの領域拡大の検討による中長期的な成長を目指しており、積極的な新規事業への領域拡大を表明することを目的とした「株主還元としての暗号資産活用」を見据えております。

本業務提携を通じて、FINX JCryptoは、当社の暗号資産に係る豊富なノウハウを活用し、アクシージアが目指す暗号資産活用の詳細設計、及び利便性の高い暗号資産の受領環境と受領後の保管態勢等の安全性を提供いたします。

アクシージアについて

『アジアの美』を日本から、世界へ発信するという理念のもと、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズが、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開。日本国内では、直営店舗「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」「AXXZIA 渋谷ヒカリエ ShinQs店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど取り扱い店舗拡大を推進。

会社HP：https://axxzia.co.jp/

会社所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1

代表取締役：段 卓

事業内容：化粧品の企画・製造・販売

FINX JCrypto株式会社について

FINX JCryptoは、暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営する事業者です。アジア最大級のビットコインETFを保有するAvenir Groupのグループ企業であり、日本における暗号資産事業の中核事業会社として、暗号資産取引サービスに加え、法人向けにWeb3 に関するコンサルティングサービスも提供しています。

会社HP：https://www.coinestate.co.jp/

会社所在地：東京都台東区台東一丁目24番9号

代表取締役：陳 海騰

事業内容：暗号資産交換業【関東財務局長 第00012号】／ 宅地建物取引業【東京都知事（1）第109600号】

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会