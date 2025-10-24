WSD JAPAN主催「小紅書（Xiaohongshu） in JAPAN 2025」セミナーが好評のうちに閉幕

WSD JAPAN株式会社

小紅書（Xiaohongshu）クロスボーダーマーケティング公式代理店であるWSD JAPAN株式会社は、2025年10月23日（木）、東京都中央区の懇和会館にて、「小紅書 in JAPAN 2025 ～インバウンド新時代を切り拓く中国SNSの力～」セミナーを盛況のうちに開催いたしました。

本セミナーでは、特別ゲストとして小紅書クロスボーダー事業部より日本地域の直客営業担当者を迎え、小紅書の商業化戦略および最新の市場動向について詳細な紹介がありました。また、主催者であるWSD JAPAN代表より、小紅書を活用した実践的なマーケティング手法や、同社が支援する具体的なクライアント事例が共有されました。

会場には、観光、小売、広告、EC、地方自治体、化粧品、飲食、旅行関連など、多岐にわたる業界の企業関係者が多数来場し、中国SNSを活用したインバウンドおよび越境プロモーションに対する関心と期待の高さが伺え、会場は終始活気に満ちた雰囲気となりました。

WSD JAPAN株式会社は、今後も小紅書をはじめとする中国の主要SNSとの連携を一層強化してまいります。中国SNSアカウント運用支援、KOL／インフルエンサー施策、越境ECプロモーション、および訪日観光デジタルマーケティングといった事業を通じて、日本企業の中国市場進出を力強くサポートし、日中両国間のビジネスおよび文化交流の促進と共創を目指してまいります。

お問い合わせ先

WSD JAPAN株式会社

代表取締役社長 叶 志松

Email: zhisong@wsdsocial.com / yezhisong@kiyoli.jp

Tel：080-6686-5252