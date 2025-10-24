社内勉強会「VEG Workshop 2025」にて「決裁書の書き方」をテーマとしたワークショップを開催

ビクターエンタテインメント株式会社

ビクターエンタテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野 朗）では2024年2月より「VEG Workshop」と題して、スタッフのスキルアップや知見の拡大を目的としたグループスタッフに向けた社内勉強会をスタートいたしました。これまでにソーシャルメディア戦略、知財戦略、コピーライティングなどをテーマに、さまざまな分野から講師を招き開催しています。

10月に開催した「VEG Workshop 2025」では、「今さら訊けない決裁の書き方～”一番うるさい人”が教える決裁書作成のポイント～」をテーマに、当社法務部のスタッフが講師となり、決裁書の書き方を分かりやすく解説しました。

社内会議室とオンラインで開催した本ワークショップには、150名以上のスタッフが参加しました。

ワークショップは「そもそも決裁とは」からスタートし、社内でよくある事例を提示し理解を深めました。さらに決裁書に限らず、ビジネス文書全般に通じる“良い書き方/悪い書き方”も紹介。決裁書を書くスタッフはもちろん、決裁をチェックする立場のスタッフにも役立つ内容となりました。また、若手スタッフにはビジネス文書作成のヒントが学べる場となりました。

ワークショップ後には 「身近なテーマで、明日から使えるヒントが多く、大変勉強になりました」「実例がわかりやすく、すぐ実務に使える内容でした」「Workshopに参加することで働くスタッフ全体の理解度が揃い、業務も効率的になると思う」などの感想が寄せられました。

今後も当社では、スタッフのビジネススキルを高める機会を継続的に提供してまいります。

