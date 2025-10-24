Qoo10、東京六大学野球連盟を応援！韓国サンプルコスメ入りQoo10オリジナル袋を11,000名様にプレゼント

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、2025年10月25日(土)および11月1日(土)に一般財団法人東京六大学野球連盟が明治神宮野球場で運営する東京六大学野球2025年秋季リーグ戦を応援いたします。

Qoo10は、日頃から大学生の皆さんによく利用いただいているという背景も踏まえ、東京の六大学で行われる野球リーグの10月25日(土)の2試合と11月1日(土)の1試合の合計3試合において、会場に設置したQoo10ブースにて、韓国コスメ商品サンプル 3種（数量や内容は変更となる場合があります。）を Qoo10 ロゴ入りの袋に入れて、先着で合計11,000名様にお渡しします。

■令和7年度 東京六大学野球 秋季リーグ戦 開催概要

主催：東京六大学野球連盟

大会期間：2025年9/13(土)～11/2(日)

出場大学： 慶應義塾大学、東京大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学（50音順）

東京六大学野球連盟サイト：https://www.big6.gr.jp/index.php

■プレゼント概要

対象試合日にQoo10ブースにお越しの方、合計11,000名様にQoo10ロゴ入り袋や韓国コスメサンプルセットをプレゼントします。※各日先着限定

日程と対象試合：

１. 10/25(土)11:00開始 立教大学VS明治大学

２. 10/25(土)14:00開始 法政大学VS東京大学

３. 11/1(土) 13:00開始 早稲田大学VS慶応大学

サンプル配布予定時間： 10/25（土）09:30～、14：00～、11/1（土）11：00～

個数：10/25(土)各試合2,750個、11/1(土)5,500個、合計11,000個

内容：Qoo10 ロゴ入り袋・韓国コスメサンプル3点

※第2試合開始時間は第1試合の状況により前後します。

※天候等の事情により中止になる場合がございます。

■一般社団法人東京六大学野球連盟

「東京六大学野球」は、慶應義塾大学、東京大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学（50音順）の6つの大学から構成され、毎年春と秋に明治神宮球場にて開催される野球リーグです。

現在、プロ・アマチュア野球界に数多くの野球選手を送り出しており、大学最古のリーグとして、日本アマチュア野球の発展に寄与しています。 また今年の東京六大学野球春季リーグの開幕戦から、3年ぶりとなる「応援席」の復活が決まり、応援団と一緒に応援することが可能となっています。

https://www.big6.gr.jp/index.php

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10について :http://www.qoo10.jp/

■お客様からのお問い合わせ先

