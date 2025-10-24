¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎIT·Ï¿Íºà°éÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç³Ø¤Ê¤É2Âç³Ø¤ÈMOUÄù·ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÎ¹¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ·½¸ã¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºâ³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ù¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î£²¹»¤ÎÂç³Ø¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥Õ¥£Âç³Ø
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³°¹ñ¸ì¶µ°é¡¢´Ñ¸÷¡¦Ê¸²½°ä»º¡¢¸òÄÌ¹©³Ø¤ËÆÃ²½¤·¤¿£³¹»¤ÎÂç³Ø¤ÈÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ËIT·Ï¶µ°é¤ËÆÃÄ¹¤ò»ý¤Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢´Ñ¸÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê³Ø²Ê¤ò»ý¤ÄÆ±¹ñ¤Î¥×¥í¥Õ¥£Âç³Ø¤Î£²¹»¤ÎÂç³Ø¤ÈÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÀìÌçÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÂç³Ø¤È¤Î¶¨Äê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¿Íºà¤Î¾Ò²ð¡¦»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÆâ³ÕÉÕÂ°°ÜÌ±Ä£¤È¤ÎÁê¸ß¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¡¦¹âÅÙ¿Íºà¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÍºàÉÔÂÌäÂê¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
Äù·ë¤¹¤ë£²¤Ä¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£
£²£°£²£°Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹IT¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç³Ø¡£
ÆüËÜ¤ÎÄó·ÈÂç³Ø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥Ö¥ë³Ø°Ì¥¹¥ー¥à¤¬ÆÃÄ§¡£ºß³ØÃæ¤Î¼ÂÌ³·¿¥³¥ïー¥¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¤Ë¤è¤ê¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Î»Å»ö¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀßÃÖ¡£
¥×¥í¥Õ¥£Âç³Ø¡¡
2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¿¥·¥å¥±¥ó¥ÈµÚ¤Ó¥Ê¥Ü¥¤¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ä»äÎ©Âç³Ø¡£
Â¿ÍÍ¤Ê³Ø²Ê¤ò»ý¤Á¡¢¹¹¤Ë³È½¼Ãæ¡£³ØÆâ¤ËÆüËÜ¸ì¶µ¼¼¤ò»ý¤Á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤È¤â¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶¨ÄêÆâÍÆ
Î¾Åö»ö¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¶¨ÎÏÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡¡¿Íºà¸ÛÍÑ¤ÎÇ§¼±¸þ¾å
£².¡¡¿Íºà¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç
£³.¡¡¥»¥ß¥Êー¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¶¦Æ±³«ºÅ
£´.¡¡ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÂ¥¿Ê
£µ.¡¡Áê¸ß¾Ò²ð
º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¼èÁÈ
£±. ÆüËÜ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¿Íºà¤Î¾Ò²ð¤ä¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»ÜÅù¤òÄÌ¤¸¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¿Íºà¤ÎÇ§¼±¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÇ¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¿Íºâ³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
£². ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÂç³Ø¤òÅö¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø¤ä´ë¶ÈÅù¤Ø¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ø¤ÎÍ¶Ã×¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºâ³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡ä
ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºâ³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Íºà¤Î»Ù±ç¤ä°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÎ¹¹Ô¡¡»ö¶È¶¦ÁÏ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºâ³èÍÑ¿ä¿Ê¥Áー¥à
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§jinzai_nta@nta.co.jp