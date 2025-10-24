中小企業のためのAI活用入門セミナー レポート

株式会社BOTANICO

2025年10月22日（水）、株式会社BOTANICOはオンラインにて「中小企業のためのAI活用入門 ― 小さく始めて大きな成果を出すDX推進」を開催しました。

“実務に使えるAI活用”をテーマに、業務効率化から売上創出までの実践的なアプローチを解説しました。

セミナーテーマ

いま、多くの中小企業が直面している課題は共通しています。

人手不足、コスト上昇、そしてデジタル化の遅れ。

こうした中で、AIを“特別な技術”ではなく、

「日常業務を支える身近なツール」として活用することが求められています。

本セミナーでは、AIを使ったデータ整理・営業支援・SNS運用自動化など、

「今日から始められる小さな一歩」に焦点を当て、成果を出すための設計思考を体系的に紹介しました。

当日の主な内容

AI導入の最初の一歩

ChatGPTやNotion AIなど、無料ツールを使った業務効率化の実例

「感覚」から「仕組み」へ

AIを使って属人化を防ぎ、再現性のある業務フローを作る方法

営業・集客への応用

AIを活用した顧客リスト整備、メール文自動作成、SNS配信最適化

少人数チームでも成果を出すAI活用設計

予算を抑えながらも社内に定着させるステップ設計

参加者の声

「DXって難しいと思っていたが、今日の内容で“自分たちでもできる”と思えた」

「AIの使い方が明確になり、業務マニュアル作成をAI化したい」

「コストをかけずに始められる導入事例がリアルで参考になった」

まとめ

今回のセミナーでは、

・AIを業務に自然に取り入れるステップ設計

・属人化を防ぎ、生産性を高める仕組み化

といった“再現性のある導入ノウハウ”を共有しました。

AIを「難しい技術」ではなく、

「現場の負担を軽くし、売上を伸ばす相棒」として活かすためのヒントを得られる1時間となりました。