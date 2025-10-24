中小企業のためのAI活用入門セミナー レポート
株式会社BOTANICO
2025年10月22日（水）、株式会社BOTANICOはオンラインにて「中小企業のためのAI活用入門 ― 小さく始めて大きな成果を出すDX推進」を開催しました。
“実務に使えるAI活用”をテーマに、業務効率化から売上創出までの実践的なアプローチを解説しました。
セミナーテーマ
いま、多くの中小企業が直面している課題は共通しています。
人手不足、コスト上昇、そしてデジタル化の遅れ。
こうした中で、AIを“特別な技術”ではなく、
「日常業務を支える身近なツール」として活用することが求められています。
本セミナーでは、AIを使ったデータ整理・営業支援・SNS運用自動化など、
「今日から始められる小さな一歩」に焦点を当て、成果を出すための設計思考を体系的に紹介しました。
当日の主な内容
AI導入の最初の一歩
ChatGPTやNotion AIなど、無料ツールを使った業務効率化の実例
「感覚」から「仕組み」へ
AIを使って属人化を防ぎ、再現性のある業務フローを作る方法
営業・集客への応用
AIを活用した顧客リスト整備、メール文自動作成、SNS配信最適化
少人数チームでも成果を出すAI活用設計
予算を抑えながらも社内に定着させるステップ設計
参加者の声
「DXって難しいと思っていたが、今日の内容で“自分たちでもできる”と思えた」
「AIの使い方が明確になり、業務マニュアル作成をAI化したい」
「コストをかけずに始められる導入事例がリアルで参考になった」
まとめ
今回のセミナーでは、
・AIを業務に自然に取り入れるステップ設計
・属人化を防ぎ、生産性を高める仕組み化
といった“再現性のある導入ノウハウ”を共有しました。
AIを「難しい技術」ではなく、
「現場の負担を軽くし、売上を伸ばす相棒」として活かすためのヒントを得られる1時間となりました。