スカパーＪＳＡＴ様・日本テレビ様・紀陽銀行様の新規LP加入について

Frontier Innovations株式会社

Frontier Innovations株式会社（本社：東京都中央区日本橋室町、代表取締役社長：西村 竜彦、以下「当社」）は、当社が無限責任組合員として運営する Frontier Innovations 1号投資事業有限責任組合（以下「本ファンド」）の新規の有限責任組合員（以下「LP」）として、40年宇宙ビジネスを営んできた実績をもつスカパーＪＳＡＴ様をラウンドリードに、以下の3社にご加入いただきましたことをお知らせします。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR、代表取締役執行役員社長：米倉 英一）

■日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区東新橋一丁目6-1、代表取締役社長執行役員：福田 博之）

■株式会社紀陽銀行（本社：和歌山市本町１丁目３５番地、取締役頭取：原口 裕之）

本ファンドは、JAXAをはじめとするLPの皆さまとともに、主に宇宙、及び非宇宙（AI、ロボティクス、クライメイトテック、ディフェンステック（安全保障／経済安全保障）、ハードウェア開発、要素技術等、先端技術分野などのディープテック全般）のディープテックスタートアップのシード・アーリーステージを投資対象として、リード/ハンズオン投資・支援をしております。

ファンド設立以降、投資活動も順調に進んでおり、宇宙・非宇宙のディープテックスタートアップの成功例創出と、エコシステムの創出・拡大を目指して邁進しております。

引き続き、本ファンドの趣旨や活動にご賛同下さる皆さまとの連携やネットワーク等を拡大していく予定です。

■当社・本ファンドについて

Frontier Innovations株式会社

所在地 ： 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー7F

代表者 ： 代表取締役社長 西村 竜彦

ウェブサイト ： https://www.frontier-innovations.jp/

ジェネラルパートナー ： 西村 竜彦、浜野 豊、湯田 聡

＜本件に関するお問い合わせ＞ Email： pr@frontier-innovations.jp